　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一「投票應援」開戰8小時！　3候選人速破1000票大關

記者邱晟軒／綜合報導

2022九合一大選倒數39天，《ETtoday新聞雲》百里侯集氣應援活動今（17日）上午10點正式起跑，預計於11月11日截止。統計至晚上6時，最新投票數字顯示，國民黨台北、新北、台中市長候選人蔣萬安、侯友宜和盧秀燕皆取得上千票支持度，聲量領先群雄。另外，值得注意的是，六都市長之戰，國民黨目前率先拿下5縣市，民進黨則僅贏得高雄市。

截至17日晚上6時，根據「百里侯集氣應援」線上投票結果顯示，在六都之戰，國民黨目前橫掃5縣市：台北市（蔣萬安）、新北市（侯友宜）、桃園市（張善政）、台中市（盧秀燕）、台南市（謝龍介）；民進黨則僅在高雄市（陳其邁）取得領先。

針對呈現「三腳督」態勢的北市選情備受各界關注，被視為今年底大選勝負關鍵指標。根據線上投票結果，國民黨候選人蔣萬安以1132票領先第一；無黨籍候選人黃珊珊以499票第二；民進黨候選人陳時中則以478票暫居第三。

▲▼「百里侯集氣應援」投票中！國民黨暫時在六都領先。（合成圖／翻攝自臉書）

▲「百里侯集氣應援」投票進行中！國民黨暫時在六都取得領先。（合成圖／翻攝自臉書）

「百里侯集氣應援」活動自2022年10月17日10:00開跑，至2022年11月11日23:59為止。讀者只要取得ETtoday新聞雲會員資格，透過ETtoday新聞雲App進入本活動頁，就可以投票為自己支持的參選人應援。

投票辦法方面，有區分免費票、東森幣票。首先，免費票部分，每一位讀者每日可以獲得5張免費票，單日最多可投5個選區的1位候選人，隔日會重置票數，僅限當天使用，不能累積使用。

▲▼《ETtoday新聞雲》舉辦「百里侯集氣應援」活動，17日上午10點整正式開跑，預計於11月11日截止。

另外，東森幣票部分，每日可以使用「東森幣」額外增加投票券，10點東森幣可換1張投票券，兌換就沒有使用上限，所有縣市、所有候選人都可以投。

除了投票應援之外，活動期間每週也有準備抽獎好禮，禮品包括：Tokuyo冷熱眼部按摩器、Nespresso膠囊咖啡機、東購1,000元提貨券等；如果投票應援的候選人順利當選，還會有「加碼神預測」活動，將再抽出Samsung Galaxy S22 Ultra、OSIM 智能腿樂樂2、Dyson吹風機等大獎。

▲▼《ETtoday新聞雲》舉辦「百里侯集氣應援」活動，17日上午10點整正式開跑，預計於11月11日截止。

▶                     限時搶購                      ◀
♛台灣首賣！　花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」
♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／涉境外不動產吸金上億　基泰建設董座陳世銘200萬交保
5天花他10萬爆殺機！工人怒殺女大生　家中「唸佛經配飛機杯」
快訊／SUPER JUNIOR演唱會台北場來了！售票時間曝光
瑞信還有未爆彈！影響金額恐高達2500億
一台車頭「插水中」　宜蘭驚悚事故畫面曝！另台翻覆卡大水溝釀9
她赴日「喝咖啡」嚴重過敏住院　搭專機回國要643萬
飛機座位藏「神秘三角」　真實作用曝光
雞排妹御用律師「勾結賣淫集團仙人跳」　展誠意拚和解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

穿皮鞋勘災沒溫度？　陳時中競辦還原事實：不要劃錯重點

九合一「投票應援」開戰8小時！　3候選人速破1000票大關

批侯家軍公車廣告「教歹囡仔大細」　林佳龍：看出侯友宜價值觀偏差

汐止3水門未開釀大塞車　侯友宜：因部分路段還沒清理完畢

柯文哲北返勘災酸「這叫作秀」　前地方首長嗆：嘴賤

陳時中一句「已離開衛福部」閃高端爭議　國民黨團：有臉說出這鬼話

「柯文哲沒看清楚SOP」　他翻法規反擊：還硬扯首長坐鎮是耍官威

陽明山土石流里長心有餘悸　陳時中今帶豬腳麵線上門：壓壓驚

賀電中共「習近平仍不放棄武統」　朱立倫：還是盼兩岸持續和平交流

批蘇貞昌刻意為難地方首長　國民黨團：自己鬍子先刮乾淨

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

穿皮鞋勘災沒溫度？　陳時中競辦還原事實：不要劃錯重點

九合一「投票應援」開戰8小時！　3候選人速破1000票大關

批侯家軍公車廣告「教歹囡仔大細」　林佳龍：看出侯友宜價值觀偏差

汐止3水門未開釀大塞車　侯友宜：因部分路段還沒清理完畢

柯文哲北返勘災酸「這叫作秀」　前地方首長嗆：嘴賤

陳時中一句「已離開衛福部」閃高端爭議　國民黨團：有臉說出這鬼話

「柯文哲沒看清楚SOP」　他翻法規反擊：還硬扯首長坐鎮是耍官威

陽明山土石流里長心有餘悸　陳時中今帶豬腳麵線上門：壓壓驚

賀電中共「習近平仍不放棄武統」　朱立倫：還是盼兩岸持續和平交流

批蘇貞昌刻意為難地方首長　國民黨團：自己鬍子先刮乾淨

陳禹勳竟拿伏特加敷腳？夜市球王的撇步　滑球捏緊後升級了

快訊／涉境外不動產吸金上億　基泰建設董座陳世銘200萬交保

創聲青埔社造願景工作坊　里長參選人另類政見PK場

謝和弦改選立委　雞排妹看衰「門檻更高」：賭注下更大

穿皮鞋勘災沒溫度？　陳時中競辦還原事實：不要劃錯重點

SUPER JUNIOR演唱會台北場來了！　「11月底登小巨蛋」售票時間曝光

5天花他10萬爆殺機！工人怒殺女大生　家中「唸佛經配飛機杯」

瑞信還有未爆彈！影響金額恐高達2500億　金管會緊盯

胸部沒摸到硬塊！外科名醫：1情況「也可能是乳癌」　3徵兆自測

台北濕到爆！冰箱竟結水珠「汗流不停」　蕭彤雯驚曝照：真是奇觀

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

政治熱門新聞

他看20大！喊話習近平「把台獨份子看作中國人」

柯文哲怒嗆柯建銘：不要把我惹毛了

臨時視察！柯坦承「作秀的說明」

柯文哲怒嗆蘇貞昌：耍官威

民眾黨美女刺客也爆涉抄襲　王如意：覺得好噁心

柯文哲喊話「別把我惹毛」　柯建銘8字回應

百齡橋逾50車泡水　王浩宇曬SOP網怒：市長要賠？

準備上課！北市「未達停班課標準」　山區學校可視情況「自行決定」

快訊／尼莎襲台　蔡英文：保護每一位國人的安全

土石流、泡水車、流動廁所水上漂　陳時中競辦8圖尋找柯文哲

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

「柯文哲沒看清楚SOP」　他翻法規反擊：還扯耍官威

「百里侯集氣應援」今開跑！　投票就能抽三星、Dyson

快訊／侯友宜勘災伯爵山莊　下令市府安排「立即危險住戶」入住旅館

更多熱門

相關新聞

他讚台中天氣好是「最完美地方」！網掀2派論戰

他讚台中天氣好是「最完美地方」！網掀2派論戰

受尼莎颱風影響，雙北及宜蘭地區累積驚人雨量，不少人哀嚎「淹一片」。對此，就有一名網友表示，他對台中的天氣特別有感，並貼出用天氣app比對各地一周的天氣截圖，發現台北連下一週、台南下四天，只有台中氣溫合宜又只有兩天有雨，讓他不禁感嘆，「也差太多了吧，好想念台中嗚嗚」，引發網友熱議。

批侯家軍公車廣告「教歹囡仔大細」　林佳龍：看出侯友宜價值觀偏差

批侯家軍公車廣告「教歹囡仔大細」　林佳龍：看出侯友宜價值觀偏差

汐止3水門未開釀大塞車　侯友宜：因部分路段還沒清理完畢

汐止3水門未開釀大塞車　侯友宜：因部分路段還沒清理完畢

批陳時中閃高端爭議　國民黨團：有臉說出這鬼話

批陳時中閃高端爭議　國民黨團：有臉說出這鬼話

陽明山土石流里長心有餘悸　陳時中今帶豬腳麵線上門

陽明山土石流里長心有餘悸　陳時中今帶豬腳麵線上門

關鍵字：

2022九合一大選百里侯集氣應援陳時中蔣萬安侯友宜台北新北黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

好市多2022黑色購物節時間曝光！

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面