九合一「投票應援」開戰8小時！　3候選人速破1000票大關

記者邱晟軒／綜合報導

2022九合一大選倒數39天，《ETtoday新聞雲》百里侯集氣應援活動今（17日）上午10點正式起跑，預計於11月11日截止。統計至晚上6時，最新投票數字顯示，國民黨台北、新北、台中市長候選人蔣萬安、侯友宜和盧秀燕皆取得上千票支持度，聲量領先群雄。另外，值得注意的是，六都市長之戰，國民黨目前率先拿下5縣市，民進黨則僅贏得高雄市。

截至17日晚上6時，根據「百里侯集氣應援」線上投票結果顯示，在六都之戰，國民黨目前橫掃5縣市：台北市（蔣萬安）、新北市（侯友宜）、桃園市（張善政）、台中市（盧秀燕）、台南市（謝龍介）；民進黨則僅在高雄市（陳其邁）取得領先。

針對呈現「三腳督」態勢的北市選情備受各界關注，被視為今年底大選勝負關鍵指標。根據線上投票結果，國民黨候選人蔣萬安以1132票領先第一；無黨籍候選人黃珊珊以499票第二；民進黨候選人陳時中則以478票暫居第三。

▲「百里侯集氣應援」投票進行中！國民黨暫時在六都取得領先。（合成圖／翻攝自臉書）

「百里侯集氣應援」活動自2022年10月17日10:00開跑，至2022年11月11日23:59為止。讀者只要取得ETtoday新聞雲會員資格，透過ETtoday新聞雲App進入本活動頁，就可以投票為自己支持的參選人應援。

投票辦法方面，有區分免費票、東森幣票。首先，免費票部分，每一位讀者每日可以獲得5張免費票，單日最多可投5個選區的1位候選人，隔日會重置票數，僅限當天使用，不能累積使用。

另外，東森幣票部分，每日可以使用「東森幣」額外增加投票券，10點東森幣可換1張投票券，兌換就沒有使用上限，所有縣市、所有候選人都可以投。

除了投票應援之外，活動期間每週也有準備抽獎好禮，禮品包括：Tokuyo冷熱眼部按摩器、Nespresso膠囊咖啡機、東購1,000元提貨券等；如果投票應援的候選人順利當選，還會有「加碼神預測」活動，將再抽出Samsung Galaxy S22 Ultra、OSIM 智能腿樂樂2、Dyson吹風機等大獎。

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