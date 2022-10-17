汐止3水門未開釀大塞車　侯友宜：因部分路段還沒清理完畢





▲汐止吉林街水門今早仍未開放，造成附近路段交通打結。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北汐止區今（17日）早上交通大打結，連通台北市的大同路、康寧街都塞到動彈不得，引發諸多民怨。警方指出，因吉林街水門、江北橋及拱北橋等3處關閉，才導致車流堵塞。對此，新北市長侯友宜表示，昨晚水門關閉後特別請警察局、交通局做了一個交維的整體計畫，希望積淹水問題解決後，汐止能順利通車，但一清早仍有部分路段還沒清理完畢，所以特別派出警力維持整個交通。

侯友宜17日下午到捷運三鶯線三峽站暨出入口捷運開發區視察，媒體詢問，汐止今交通大亂，有議員拜託警察局處理也沒什麼用，是不是防災配套措施太慢？另有民眾甚至說要您搭直升機來視察看看，您會跟市民道歉嗎？最新情況有掌握嗎？

侯友宜回應，昨晚因水門關閉有一些道路不通，新北市府特別請警察局、交通局做了一個交維的整體計畫，希望能夠讓汐止在這次積淹水問題解決以後，能夠順利的通車，「當然因為還有部分路段在一清早在台北市，甚至在其他的地方有少部分還沒有清理完畢」，所以特別派出了警力維持整個交通。

媒體追問，會了解原因嗎？是禮拜一常態性的塞車，還是因為我們有災情還沒解決呢？侯友宜說，新北市的災情在昨天晚總共有126件，其中共解決117件，剩下9件都是山上路樹倒塌的問題，所以路面的問題除了二重疏洪道，「我今天早上去看的少部分也因為泥濘的問題沒有開放以外」，到下午其實都已經全面開放。

侯友宜表示，至於其他的地區，其實在昨天晚上所有的災情都已經順利解決，就剩下9件在山上的路樹，還有一些電線電纜的掉落，所以我們的問題其實掌握的非常的精準。