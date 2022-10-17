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有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

▲▼「全家X湯姆貓與傑利鼠」第2波集點登場！。（圖／業者提供）

▲超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉快看！繼三角起司馬克杯、立體絨毛磁鐵後，超商第2波最新《湯姆貓與傑利鼠》集點來了，這次一共網羅5款超實用生活周邊小物，不僅有造型體重計，還有變形成抱枕毯的湯姆貓、傑利鼠，通通超欠收，10月19日起至11月15日限時開跑。

▲▼「全家X湯姆貓與傑利鼠」第2波集點登場！。（圖／業者提供）

▲超可愛湯姆貓、傑利鼠絨毛抱枕毯。

▲▼「全家X湯姆貓與傑利鼠」第2波集點登場！。（圖／業者提供）

▲體重計上頭印有湯姆貓、傑利鼠的可愛身影。

逗趣湯姆貓、傑利鼠又來了，全家推出最新第2波「湯姆貓與傑利鼠集點活動」，主打5款生活可愛又實用的好物，首推化身成立方體與三角體絨毛抱枕毯的湯姆貓、傑利鼠，毯子上還印著2位主角各種模樣，像是經典保齡球湯姆貓、香腸傑利鼠通通有，可愛爆表還有保暖功能，肯定要收，居家生活好物還有「造型體重計」，特意選用搶眼的黃色搭配湯姆貓、傑利鼠身影，擺著也很療癒。

▲▼「全家X湯姆貓與傑利鼠」第2波集點登場！。（圖／業者提供）

▲便當盒可微波。

▲▼「全家X湯姆貓與傑利鼠」第2波集點登場！。（圖／業者提供）

▲購買指定冷凍商品加價可獲得2款《湯姆貓與傑利鼠》保冷袋。

另外還有可微波的「雙層便當盒」，以及寵物限定勇印有傑利鼠俏皮模樣的「寵物外出摺疊碗」和看得到湯姆貓、傑利鼠、小不點泰菲在起司中穿梭嬉戲的「寵物外出包」，10月19日起至11月15日限時開放加價購。除外，10月19日起至12月13日凡購買指定冷凍食品任3件再加價，還有2款《湯姆貓與傑利鼠》保冷袋等收藏。

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11最新漫威英雄集點來了。（圖／記者周姈姈攝，下同）

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲蜘蛛人迷你背包打開是藍牙耳機超Q。

另，7-11也將在10月19日推出全新「MARVEL潮流酷炫生活」快閃購／集點送活動，首推「蜘蛛人60週年紀念公仔」，全套6款包括經典蜘蛛人、未來機構蜘蛛人、暗影蜘蛛人、蜘蛛氏族、究極蜘蛛人、日本蜘蛛人以及隱藏版-豬豬人，整套蒐藏還可組成大樓；3C系列周邊則有帥氣鋼鐵人造型無線鍵盤和滑鼠、美國隊長和鋼鐵人系列無線充電滑鼠墊、蜘蛛人系列迷你背包充電艙造型藍芽耳機、3款磁吸充電盤等。

▲▼7-11最新漫威英雄集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲健身冷水壺側邊把手還可以當小啞鈴舉重練臂。

居家系列首推「無限手套造型暖手抱枕」、「薩諾斯造型暖腳套」以及「雷神鎚造型多功能置物盒」；還有美國CORKCICLE運動易口瓶、咖啡杯、啜飲杯以及健身冷水壺等不同功能的杯瓶壺，其中，健身冷水壺為1500ml容量，側邊把手設計可當小啞鈴舉重練臂；外出系列則是以蜘蛛人及鋼鐵人概念設計的「滑板」，無論滑行或拿在手上都吸睛。

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