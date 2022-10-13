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可以寄杯、冷熱互換！超商「解封優惠」來了　大杯美式下殺25元喝

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家指定咖啡下殺25元起喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

慶解封！全家宣布祭出限時4天「下殺優惠」，先於APP祭出有大杯美式每杯下殺25元，大杯拿鐵也只要33元，加碼還推「指定飲品第2件0元」好康，咖啡控趕緊先來囤一波。另，OK mart今（13）日起連2天也於門市推「美式、拿鐵買2送2」，把握機會喝。

▲▼全家慶祝國境解封優惠。（圖／業者提供）

▲大杯美式下殺25元、拿鐵33元。

全家限時「解封優惠」來了，即日起至10月16日限時4天開跑，於APP隨買跨店取祭出「Let’s Café大杯經典美式（冰熱不限）4杯99元」、「大杯經典拿鐵（冰熱不限）3杯99元」共2大咖啡優惠，換算下來單杯大杯美式只要25元就能喝，拿鐵也下殺33元，，每人限購2組；加碼還有指定瓶裝茶系列、小分子氣泡水系列可享「第2件0元」好康，每人限購1組，以上優惠可兌換至2023年1月31日止。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK「美式、拿鐵買2送2」連喝2天。

另，同為慶祝國境解封，OK mart也於今（13）日、明（14）日連2天在全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2」優惠，提醒限同品項；其美式咖啡帶有豐富炭焙堅果香，口感溫潤厚實，而拿鐵則伴隨著核果奶油香，天氣冷來一杯簡直超滿足。

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