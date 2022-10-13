慶國境解封！　超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

▲慶國境解封，超商限時2天咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶國境解封！OK mart驚喜祭出限時2天「大杯美式、拿鐵買2送2」優惠，且全門市都有，今（13）日就能衝，咖啡控把握搶喝小確幸。另，萊爾富至10月18日也有「Hi Café咖啡全品項第2杯7折」好康，通通不能放過。

OK mart於今（13）日、明（14）日連2天在全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2」優惠，提醒限同品項；其美式咖啡帶有豐富炭焙堅果香，口感溫潤厚實，而拿鐵則伴隨著核果奶油香，天氣冷來一杯簡直超滿足。

▲萊爾富至10月18日前咖啡全品項第2杯7折喝。

另，萊爾富即日起至10月18日也推出「Hi Café咖啡全品項第2杯7折」，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、以及特濃拿鐵等通通享優惠；期間還加碼推多款休閒零嘴下殺5折起、任選第2件6折等優惠。

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