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不限購買組數！　超商「大杯美式33元喝」限時3天搶

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家大杯極選美式下殺33元喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收下！全家全門市即日起祭出限時3天「Let’s Café大杯極選美式2杯65元」優惠，每杯下殺6折，不用33元就能喝到，且不限冷熱，限當場一次領完，每人則不限購買組數；期間加碼還有「私品茶仙女紅茶2杯50元」等喝，通通不能放過。

全家即日起至10月16日連3天於全門市推「Let’s Café大杯極選美式2杯65元」，每杯售價不到33元，相較原價可是下殺6折，且不限購買組數，還能互換冷熱，但提醒咖啡須當場一次換完；除外，門市還加碼有「私品茶仙女紅茶2杯50元」、「阿奇儂虎斑巧克力雪糕買1送1」等好康，快來省荷包。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11線上、線下都有推咖啡飲品優惠。

另，7-11即日起至10月18日也於OPEN POINT行動隨時取推出「CITY系列指定飲品10杯組合價」優惠，品項有「CITY CAFE中杯卡布奇諾（熱）10杯300元」、「CITY TEA經典純奶茶／純奶青任選10杯350元」、「CITY CAFE指定風味飲系列（冰）任選10杯460元」、「CITY PRIMA精品美式10杯500元」及「CITY PEARL咖啡／抹茶珍珠歐蕾任選10杯520元」。

門市部分至10月16日前則加碼可享「CITY系列指定飲品同價位第3件0元」好康，品項有「冰／熱黑糖珍珠撞奶」、「冰淇淋紅茶」、「哈根達斯拿鐵冰沙（抹茶紅豆／莓好／芒果覆盆子）」、「冰／熱精品拿鐵」及「冰／熱美式咖啡（大杯）」。

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