南韓最嚴「限塑令」下月底上路！　超商禁止提供一次性塑膠袋

▲南韓超商從11月底起全面限制使用一次性塑膠袋。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球「節能減碳」環保意識愈加濃厚，南韓從11月24日起將開始實施相關修法細則，全面禁止店家提供一次性產品，包括餐廳禁止提供一次性濕紙巾、運動場合禁止提供一次性造勢加油用道具、餐廳禁止提供紙杯或塑膠吸管，就連便利商店也被要求禁止提供黑色塑膠袋，目前業者正擬定替代方案。

根據《韓聯社》，南韓境內各大超商從11月24日起將依法禁止向顧客提供一次性使用的塑膠袋，雖然各大業者們先前已分階段實施替代方案，例如減少採購塑膠袋、使用計量垃圾袋、不織布袋等，但仍預期免不了出現一些混亂。

南韓超商業界指出，光是超商GS25過去以來每月平均使用超過2000萬張以上的一次性塑膠袋，也因此GS25從今年7月起便開始停止大規模採購塑膠袋，同時擬定向顧客提供紙袋、不織布袋、計量垃圾袋等替代方案。

CU便利商店則從今8月分階段實施限制使用一次性塑膠袋，各大分店勸導顧客攜帶環保袋，店內也向顧客提供計量垃圾袋、可多次性使用的環保購物袋、紙袋等販售。

至於南韓的7-11則同樣從9月開始陸續減少採購塑膠袋。

另外，物流中心的塑膠袋庫存量為2周，從10月下旬起將依計畫改為使用計量垃圾袋或多次性使用的環保購物袋。

不過對於此政策的實施，有業者擔憂未來恐怕會遇到向店員強行索討塑膠袋的奧客。對此，超商業者高層表示，未來將會針對各大加盟店加強實施教育訓練。