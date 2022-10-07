　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今天揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

▲▼拿坡里「買1送10」。（圖／業者提供）

▲拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就衝了！人氣速食店「拿坡里」宣布祭出最新「炸雞買1送10」優惠了，即日起只要於門市購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，較原價直接下殺53折，超級划算，且一路直接爽吃到月底，炸雞控肯定不能放過。另，21PLUS、21風味館至10月31日也有「買指定分享餐送薯餅」優惠活動，把握機會吃。

▲▼拿坡里「買1送10」。（圖／業者提供）

▲凡買1公斤腿排桶就送10隻原味胡椒雞翅。

拿坡里即日起至10月31日祭出「炸雞買1送10」優惠，期間只要於炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，且只送不賣，還可用53折折扣就能一次爽吃雞腿排、雞翅，划算爆表，趕緊衝一波。

▲▼21PLUS、21風味館。（圖／業者提供）

▲21PLUS、21風味館買指定分享餐送薯餅爽也能吃到月底。

另，21PLUS、21風味館即日起至10月31日也祭出「買青花椒麻炸烤分享餐就送字母薯餅」優惠活動，分享餐內含青花椒麻烤半雞1份、青花椒麻炸雞2塊、21鹽酥雞1分、黃金脆薯小份1份、蜂蜜綠茶2杯等，較原價打出86折優惠就能爽吃，且加碼送英文字母造型薯餅1份，提醒中壢大江、高鐵烏日店不參與此活動，美食外送平台foodomo則同享優惠。

【你可能也想看】

►嗑爆大薯、豬肉滿福堡！　麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽
►睽違4年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸　網激推「1吃法」超解膩
►無兌換期限、可以寄杯！　超商「大杯經典拿鐵33元」連喝4天

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

江宏恩《一家團圓》亮出「這款」三分鐘　帶貨5000組

臺中購物節最晶璽　10台酷跑機送給你

【廣編】國際級三大師聯手打造OSIM減壓養身椅　滿意度高達98%

麥當勞買1送1、肯德基加1元多1件！10大速食店「連假優惠」快收下

買1送1！超商通路「國慶咖啡優惠」先看　美式下殺26元、拿鐵34元

全聯雙十推「家家購物節」！萬元夢幻逸品千元帶回　連4天神券瘋搶

獨／驚！女大生吃麥當勞薯條驚見隱翅蟲　學者：應是外面飛進店裡

購物季必收！Sony人氣機種加碼優惠　最高省萬元！

肯德基連假3天下殺6折！爽吃三大人氣炸雞蛋撻　還有+1元多1件

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

今天揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

江宏恩《一家團圓》亮出「這款」三分鐘　帶貨5000組

臺中購物節最晶璽　10台酷跑機送給你

【廣編】國際級三大師聯手打造OSIM減壓養身椅　滿意度高達98%

麥當勞買1送1、肯德基加1元多1件！10大速食店「連假優惠」快收下

買1送1！超商通路「國慶咖啡優惠」先看　美式下殺26元、拿鐵34元

全聯雙十推「家家購物節」！萬元夢幻逸品千元帶回　連4天神券瘋搶

獨／驚！女大生吃麥當勞薯條驚見隱翅蟲　學者：應是外面飛進店裡

購物季必收！Sony人氣機種加碼優惠　最高省萬元！

肯德基連假3天下殺6折！爽吃三大人氣炸雞蛋撻　還有+1元多1件

台灣下修持股上市櫃5％要申報　外媒：壽險公司尋求豁免披露

Angelababy爆現身寺廟求姻緣！素顏「真面目現形」0偽裝全被拍

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

消費熱門新聞

10大速食店「連假優惠」先收下

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

獨／女大生吃薯條驚見隱翅蟲　麥當勞退費　

肯德基連假下殺6折！爽吃三大人氣炸雞蛋撻

超商通路「國慶咖啡優惠」一次看！

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

麥當勞限時1天抽「8大品項買1送1

江宏恩《一家團圓》亮出「這款」三分鐘帶貨5000組

全聯社團2022必買清單出爐！

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

萊爾富全新「超市型複合店」經營秘辛公開

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

更多熱門

關鍵字：

美食情報美食雲拿坡里21PLUS21風味館

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面