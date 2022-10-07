今天揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

▲拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就衝了！人氣速食店「拿坡里」宣布祭出最新「炸雞買1送10」優惠了，即日起只要於門市購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，較原價直接下殺53折，超級划算，且一路直接爽吃到月底，炸雞控肯定不能放過。另，21PLUS、21風味館至10月31日也有「買指定分享餐送薯餅」優惠活動，把握機會吃。

▲凡買1公斤腿排桶就送10隻原味胡椒雞翅。

拿坡里即日起至10月31日祭出「炸雞買1送10」優惠，期間只要於炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，且只送不賣，還可用53折折扣就能一次爽吃雞腿排、雞翅，划算爆表，趕緊衝一波。

▲21PLUS、21風味館買指定分享餐送薯餅爽也能吃到月底。

另，21PLUS、21風味館即日起至10月31日也祭出「買青花椒麻炸烤分享餐就送字母薯餅」優惠活動，分享餐內含青花椒麻烤半雞1份、青花椒麻炸雞2塊、21鹽酥雞1分、黃金脆薯小份1份、蜂蜜綠茶2杯等，較原價打出86折優惠就能爽吃，且加碼送英文字母造型薯餅1份，提醒中壢大江、高鐵烏日店不參與此活動，美食外送平台foodomo則同享優惠。

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