超商累積點數！妹子「報電話1舉動」怒了　一票人勸：只刷條碼

▲原PO遇到變態男店員，加LINE與臉書騷擾她。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「奉勸各位報會員刷條碼，不要報號碼欸！」一名女網友抱怨，日前在超商報手機累積點數，豈料遇到變態男店員，偷加LINE與臉書之外，還用旅館電話打給原PO，讓原PO直呼噁炸，也藉此呼籲大家善用手機條碼，也不要再報手機電話了。文章曝光後，多數網友也直言「刷條碼，已經很久沒有報電話號碼了！」

一名女網友在Dcard表示，平時去超商消費，店員都會詢問是否要報會員累積點數，而原PO也唸出手機號碼，殊不知竟被店員偷偷記下來。

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原PO氣炸直呼，對方主動加LINE、臉書，甚至把她拉進各種群組，「甚至還用旅館電話打電話給我，嘔嘔嘔...真的噁男」讓原PO整個不堪其擾。對此，原PO也奉勸，「各位報會員刷條碼，不要報號碼欸！」

底下網友熱議，「我都直接刷條碼」、「我都直接刷條碼，因為超商會員App很好用，刷會員條碼可以截圖下來，直接刷載具，不用再另外開載具App。對發票也不用一張一張拿出來對，對我來說很方便，也不會被奇怪的店員騷擾啦」、「街口可以綁超商會員，直接刷條碼+1」、「刷條碼，已經很久沒有報電話號碼了」、「+1我也遇過，之後我就都掃條碼了」、「我都報我媽媽的電話」、「能刷條碼就刷條碼，拿不出手機就算了，不想報電話號碼，這種事情真的很可怕，無論是騷擾還是推銷都很煩」。

對此，有店員跳出來表示，「身為超商店員，雖然這種情況很少見，但是有時候遇到客人要刷條碼，但是在那邊找老半天的，後面又排一整條，我真的會叫他直接報號碼欸，但也真的是辛苦妳了，用力客訴他就對了」。

▼許多網友都是刷條碼，也不願意報電話。（圖／翻攝Dcard）

