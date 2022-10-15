「雙安」搶同框媽媽市長　盧秀燕成全台輔選大熱門

▲蔣萬安與盧秀燕考察潭子國民暨兒童運動中心。（圖／蔣萬安競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（15）日與台中市長盧秀燕合體，兩人赴台中「潭子國民暨兒童運動中心」，考察台中市政府兒童體育推廣及建設成果；時間往前推，民眾黨新竹市長參選人高虹安日前也到台中與盧秀燕合體，盧瞬間成為候選人的最高人氣首選。

台中市政府全國首創「國民暨兒童運動中心」，潭子國民暨兒童運動中心在110年11月27日正式揭幕，是臺中市第6座開放營運的運動中心。蔣萬安強調，自己熱愛運動，更是「準三寶爸」，因此非常關心孩子如何從小培養身體素質、運動習慣，以及運動文化向下扎根。

盧秀燕、蔣萬安今日一同步入運動中心，盧主動拿起麥克風開始解說，強調「國民運動尤其要重視兒童運動」，很多人到了成年，才發現運動的重要性，「事實上運動應該從小朋友就要養成習慣」，因此希望透過市政府的建設，推廣「兒童運動」，從小就養成運動習慣及正確良好的體育知識。

身為一位母親，盧秀燕指出，台中很重視親子、全齡運動，目前已經落成三座國民暨兒童運動中心，還有四座正在興建中，另有一座全民運動館，以及一座位在沙鹿、全台唯一的兒童運動中心。她以攀岩及游泳為例，說明成人及兒童的運動需求，無論是課程或硬體設備，都完全不同，因此需要不同的規劃設計；且每個運動中心除了基礎設施外，也會根據不同區域點位，設定不同特色，讓市民能夠跨區「嚐鮮」，享用到不同的運動中心設施。

除了兒童、成人及銀髮族，盧秀燕也特別提到，潭子國民暨兒童運動中心很重視身心障礙朋友，除了硬體設施能符合身心障礙需求外，兒童體適能教室也跟臺中市身心障礙體育總會合作，設計身心障礙兒童的體適能課程，讓身心障礙的兒童可以走出家中，跟同齡小朋友交流，也加強親子交流。

有趣的是，儘管蔣萬安是到台中，路上的熱情民眾仍高呼「凍蒜」，蔣萬安也都熱情招呼、握手合照。值得一提的是，時間再往前推，國慶日前一天高虹安也到台中參訪，盧秀燕現身陪同成為討論焦點。無論是同黨、不同黨，盧秀燕都盡「媽媽之力」照顧後輩，一時之間讓盧秀燕政治聲望倍增，成為2022輔選大熱門。



