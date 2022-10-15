　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「雙安」搶同框媽媽市長　盧秀燕成全台輔選大熱門

▲▼ 蔣萬安與盧秀燕考察潭子國民暨兒童運動中心 。（圖／蔣萬安競辦提供）

▲蔣萬安與盧秀燕考察潭子國民暨兒童運動中心。（圖／蔣萬安競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（15）日與台中市長盧秀燕合體，兩人赴台中「潭子國民暨兒童運動中心」，考察台中市政府兒童體育推廣及建設成果；時間往前推，民眾黨新竹市長參選人高虹安日前也到台中與盧秀燕合體，盧瞬間成為候選人的最高人氣首選。

台中市政府全國首創「國民暨兒童運動中心」，潭子國民暨兒童運動中心在110年11月27日正式揭幕，是臺中市第6座開放營運的運動中心。蔣萬安強調，自己熱愛運動，更是「準三寶爸」，因此非常關心孩子如何從小培養身體素質、運動習慣，以及運動文化向下扎根。

▲▼ 蔣萬安與盧秀燕考察潭子國民暨兒童運動中心 。（圖／蔣萬安競辦提供）

盧秀燕、蔣萬安今日一同步入運動中心，盧主動拿起麥克風開始解說，強調「國民運動尤其要重視兒童運動」，很多人到了成年，才發現運動的重要性，「事實上運動應該從小朋友就要養成習慣」，因此希望透過市政府的建設，推廣「兒童運動」，從小就養成運動習慣及正確良好的體育知識。

身為一位母親，盧秀燕指出，台中很重視親子、全齡運動，目前已經落成三座國民暨兒童運動中心，還有四座正在興建中，另有一座全民運動館，以及一座位在沙鹿、全台唯一的兒童運動中心。她以攀岩及游泳為例，說明成人及兒童的運動需求，無論是課程或硬體設備，都完全不同，因此需要不同的規劃設計；且每個運動中心除了基礎設施外，也會根據不同區域點位，設定不同特色，讓市民能夠跨區「嚐鮮」，享用到不同的運動中心設施。

▲▼ 蔣萬安與盧秀燕考察潭子國民暨兒童運動中心 。（圖／蔣萬安競辦提供）

除了兒童、成人及銀髮族，盧秀燕也特別提到，潭子國民暨兒童運動中心很重視身心障礙朋友，除了硬體設施能符合身心障礙需求外，兒童體適能教室也跟臺中市身心障礙體育總會合作，設計身心障礙兒童的體適能課程，讓身心障礙的兒童可以走出家中，跟同齡小朋友交流，也加強親子交流。

有趣的是，儘管蔣萬安是到台中，路上的熱情民眾仍高呼「凍蒜」，蔣萬安也都熱情招呼、握手合照。值得一提的是，時間再往前推，國慶日前一天高虹安也到台中參訪，盧秀燕現身陪同成為討論焦點。無論是同黨、不同黨，盧秀燕都盡「媽媽之力」照顧後輩，一時之間讓盧秀燕政治聲望倍增，成為2022輔選大熱門。

▲▼ 蔣萬安與盧秀燕考察潭子國民暨兒童運動中心 。（圖／蔣萬安競辦提供）

▲▼ 蔣萬安與盧秀燕考察潭子國民暨兒童運動中心 。（圖／蔣萬安競辦提供）
 

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
強尼戴普「招牌鬍子」剃光了！　白淨現身粉絲認不出
U23／19歲賴延峰7K封鎖德國　中華2連勝
男友許願「想買4090顯卡」！隔2天真的收到　網一看羨炸
勞退如何領最大？　專家揭「多領1倍」3關鍵
男生都愛看大奶妹？最美博士吐「超害羞3原因」
LIVE／「尼莎」氣象局最新說明！　北東迎豪大雨、西部留意強
超市拖車倒塌「女客遭貨物活埋」！她見畫面嚇壞：沒死要偷笑
馬國女大生慘死「台灣遭批治安差」　高大成：比馬國好100倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

赴日參與安倍縣民葬　綠委和「安倍派」協商高端認證議題

「雙安」搶同框媽媽市長　盧秀燕成全台輔選大熱門

南區競總成立大會　蔡英文：唯一支持鄭運鵬、「鄭文燦2.0」

「北港轉運讚」　蘇治芬、劉建國：北港轉運、運轉北港

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

柯文哲操作棄保助黃珊珊　自爆看過民調「陳時中不會上」

確定接任立委！新光金大公主吳欣盈發264字聲明　就三面向提政策

「挺台南繼續拼」社福團體肯定黃偉哲施政　日照佈建率六都第一

新北市議員陳科名成立競選總部拚連任　林佳龍到場力挺

女力集合！許淑華生日成立競總　盧秀燕喊：送神力女超人進縣府！

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

赴日參與安倍縣民葬　綠委和「安倍派」協商高端認證議題

「雙安」搶同框媽媽市長　盧秀燕成全台輔選大熱門

南區競總成立大會　蔡英文：唯一支持鄭運鵬、「鄭文燦2.0」

「北港轉運讚」　蘇治芬、劉建國：北港轉運、運轉北港

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

柯文哲操作棄保助黃珊珊　自爆看過民調「陳時中不會上」

確定接任立委！新光金大公主吳欣盈發264字聲明　就三面向提政策

「挺台南繼續拼」社福團體肯定黃偉哲施政　日照佈建率六都第一

新北市議員陳科名成立競選總部拚連任　林佳龍到場力挺

女力集合！許淑華生日成立競總　盧秀燕喊：送神力女超人進縣府！

Selina同框男友現蹤雄蛋！　動力火車當場點名「高清全貌曝光」

企排開打！謝苡縥、楊孟樺引退　高雄台電以直落三首勝祝福

味全打者選球好　羅昂笑：投到很火大

U23／19歲賴延峰7K封鎖德國　中華2連勝

《男戰士》知名編舞家出面緩頰「抄襲ATEEZ」爭議：是常見的舞蹈動作

40歲男一直聽到「ㄍㄧㄍㄧ聲」！醫檢查：有腫瘤　不管恐猝死

「女版蘇永康」來了！　無預警「帶藍膠」衝上台找本尊：不膩嗎

高國慶策動關鍵雙殺完成任務　餅總：剩下7場放開打

台灣橄欖球邁向新時代！企聯7隊今正式開打　朝職業化邁進

60歲大媽得富貴病「4年花光全部存款」狂要錢　女兒哭：我不會給

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

即／蔡壁如：即日起辭去立法委員職務

徐巧芯酸陳時中這句英文講錯　慘被打臉

國軍驚爆共諜案　陸軍步訓部1上校遭羈押

林姿妙涉貪污遭起訴　財產申報現金、存款都0

徐巧芯爆柯宇綸燒車偷安全帽被告　補槍：酒醉仔

沈富雄曝「這件事」對民進黨傷害大　批李遠哲「護賴」須給交代

名嘴不滿節目只罵陳時中「不錄了」　柯文哲：怎不說三民自每天罵我

幕後／不到12小時！蔡壁如喊有信心到請辭　黨內憂衝擊選情是主因

確定接任立委！新光金大公主吳欣盈發264字聲明　就三面向提政策

快訊／北投、士林山區大豪雨特報　北市府成立緊急應變小組

假球主謀「雨刷」蔡政宜財產全曝光！　現金100萬、存款1134萬

才大罵打3劑高端變「倒楣族」　周玉蔻今早赴日旅遊自由行

新竹市長三腳督高虹安存款最多　38歲就有1400萬

更多熱門

相關新聞

蔡英文：唯一支持鄭運鵬、「鄭文燦2.0」

蔡英文：唯一支持鄭運鵬、「鄭文燦2.0」

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（15）日下午舉行南區競選總部成立大會，蔡英文總統三度為其站台授旗。蔡英文表示，八年前，大家期待改變，投鄭文燦一票，八年來政文燦做到了，桃園正在改變，建設不能斷，桃園的發展鄭運鵬都有參與，他是鄭文燦的好夥伴也是「鄭文燦2.0」，11月26日，大家集中選票，唯一支持鄭運鵬，延續鄭文燦五星級的執政。

蘇治芬、劉建國：北港轉運、運轉北港

蘇治芬、劉建國：北港轉運、運轉北港

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

柯文哲操作棄保助黃珊珊　自爆看過民調「陳時中不會上」

柯文哲操作棄保助黃珊珊　自爆看過民調「陳時中不會上」

雲林青年之友會成立！凝聚在地認同

雲林青年之友會成立！凝聚在地認同

關鍵字：

盧秀燕蔣萬安2022九合一大選2022台北市長2022台中市長高虹安

讀者迴響

熱門新聞

即／國3北上81.5公里16車撞一團！全線封閉中

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

網嚇傻！林志穎車禍「帥臉完全恢復」慶48歲生日

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

「死亡之橋」倒塌！2女死亡驚悚瞬間曝

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

黃子佼拜託外送平台「增加1功能」！釣出大批苦主

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

更多

最夯影音

更多
台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面