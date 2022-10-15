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蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選白熱化，參選人婚姻與感情狀況也成外界所討論的熱門話題。國民黨台北市長參選人蔣萬安曾於節目中自爆，大學時透過BBS「丟水球」向太太石舫亘表白，還在新書發表會上分享兩人浪漫愛情故事，一度哽咽感謝太太支持，強調「沒有她，這本書沒辦法完成。」而其實早在2015年時，蔣萬安就在臉書貼出與妻子在大學時期的啦啦隊比賽合照，兩人穿著隊服的青澀模樣讓網友留言直呼「照片太珍貴」。

▼蔣萬安與妻子石舫亘大學啦啦隊比賽合照。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼蔣萬安與妻子石舫亘大學啦啦隊比賽合照。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

蔣萬安2015年透過臉書發文貼出妻子石舫亘的話，內容寫道「好多年前，萬安跟我只是朋友，第一次出遊、第一次與政大外交的同學們拿到全校啦啦隊冠軍、第一次幫萬安的爸爸助選、萬安宣誓當律師的那天，我都在。在生命中的不同時期，互相學習，給予空間讓彼此發揮所長。他鼓勵我創業，我鼓勵他跨領域發展以幫助更多人。對的時機，對的人，得要讓他到對的地方去發展。」

蔣萬安今年6月14日提及啦啦隊時再度補充，當時他就讀政大外交系，政大外交系的啦啦隊可以說是「強隊」，已連續三次都拿下比賽冠軍。而對於啦啦隊比賽照片曝光，蔣萬安說，當時與太太兩人還沒在一起，只是剛好校慶比賽結束單純拍照合影留個紀念，「現在再回頭看這張照片就變得非常珍貴，滿滿的回憶。」

蔣萬安回憶，當時參加啦啦隊競賽，一連三個月不分晴雨的團隊練習過程中，他開始慢慢注意到活潑漂亮又很照顧人的石舫亘；寒假時同學提議去宜蘭找石舫亘玩，他便一口答應，「那時我們走訪太平山、棲蘭苗圃，一起吃有名的羊肉爐，這應該算是我們第一次近距離接觸，也更了解舫亘，並決定要找好時機跟她告白。」 

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