「北港轉運讚」　蘇治芬、劉建國：北港轉運、運轉北港

▲立委蘇治芬和縣長候選人劉建國委員、縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港鎮長候選人張勝智今日共同召開記者會，希望未來能活化北港轉運站、運轉北港，創造中央、地方共創新繁榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

北港轉運站位於台19線的華南路和大同路口，這裡是北港人熟悉的北部路頭，今(15)日立委蘇治芬和縣長候選人劉建國委員、縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港鎮長候選人張勝智共同召開記者會，希望未來能活化北港轉運站、運轉北港，創造朝天宮站雙核心，中央、地方共創新繁榮。

立法委員蘇治芬指出，北港轉運站是她母親當省議員所爭取的建設，但因時代已經不符合現在的需要，希望未來可以開創北港雙核心，原來的朝天宮、中山路老街歷史街區外，發展休閒、商業、青創為主的新核心。並可強化交通轉運功能，整合北港聯外遠途運輸、Ubike站點及觀光三輪車集散點，吸引各年齡層遊客暢遊北港文化市街。

▲縣長候選人劉建國指出，未來若入主縣府，北港轉運站規劃，會從縣府持有的土地先行！。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



縣議員蔡孟真和蔡岳儒強調中央、地方共創新商機，整合縣府轉運站、青創基地，與國產署商業區開發案、在地之台糖家樂福、星巴客、肯德基、牛墟等，共創繁榮新商機，特別疫情後的商機，要讓香客變遊客。

縣長候選人劉建國指出，未來若入主縣府，北港轉運站規劃，會從縣府持有的土地先行！中央方面，也會親自再與財政部、國產署來溝通、爭取。為北港創造朝天宮、轉運站雙核心發展。劉建國表示，北港轉運站國有財產署土地占比80%左右，因此國有財產署在土地的規劃上一定有自己的想法，所以才需要地方政府，要有能力、要有規劃、要可以說服國有財產署，才有辦法爭取到主導權。

劉建國說明，根據目前了解，國有財產署對目前地方政府是完全無法信賴，因此才想要由國產署自己主導。劉建國強調，11月26日距離現在也剩一個多月時間而已，希望未來有新的鎮長，重新規劃，找出新的方向，讓北港轉運站可以起死回生。劉建國認為張勝智鎮長參選人有這樣的能力可以完成，同樣的蔡岳儒議員、蔡孟真議員也會一同來督促、共同爭取，讓北港轉運站成為北港新亮點。

鎮長候選人張勝智表示他當鎮長時爭取文化部再造歷史現場北港藝鎮總經費1.1億，中央補助近9千萬。全台灣所有再造歷史現場旗艦文資補助都是縣市長爭取，只有北港是鎮長跳出來爭取。但經過四年別人當鎮長，古蹟文物修好了，但北港文化卻走不出北港，好像消失的四年。

▲立法委員蘇治芬指出，希望未來可以開創北港雙核心，原來的朝天宮、中山路老街歷史街區外，發展休閒、商業、青創為主的新核心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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