南區競總成立大會　蔡英文：唯一支持鄭運鵬、「鄭文燦2.0」

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天下午舉行南區競選總部成立大會，蔡英文總統授旗給鄭運鵬。（圖／鄭運鵬競總提供）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（15）日下午舉行南區競選總部成立大會，蔡英文總統三度為其站台授旗。蔡英文表示，八年前，大家期待改變，投鄭文燦一票，八年來政文燦做到了，桃園正在改變，建設不能斷，桃園的發展鄭運鵬都有參與，他是鄭文燦的好夥伴也是「鄭文燦2.0」，11月26日，大家集中選票，唯一支持鄭運鵬，延續鄭文燦五星級的執政。

今天南桃園下著細雨，但會場仍湧入滿場支持者，蔡英文在鄭文燦與鄭運鵬桃園隊黨公職候選人陪同下，為鄭運鵬客家後援會長－國策顧問范振修、客家後援會總幹事－前立委黃仁杼與鄭運鵬授旗，期勉旗開得勝以延續鄭文燦八年政績，運轉桃園大進化。

蔡英文指出，鄭文燦市長努力拚防疫也拚經濟，「投資台灣三大方案」到這個月累積投資已超過1.8兆元，其中有超過3500億元在桃園，也就是說是全國第一。未來，中央會繼續投入資源，協助桃園半導體產業發展、持續推動桃園建設，讓鄭運鵬接棒，讓中央和地方繼續密切合作，桃園繼續進步。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天下午舉行南區競選總部成立大會，蔡英文總統鄭文燦與鄭運鵬向支持者信心喊話。（圖／鄭運鵬競總提供）

鄭文燦致詞時說，桃園是全台灣改變最多、進步最多和成長最多的縣市，今周刊永續城市大評比，桃園在經濟力、社會力和總成績都奪得第一名；天下雜誌調查桃園也是六都第一名，桃園在這八年之中完成許多不可能，其中機場捷運、鐵路地下化延宕，如果不是他與蔡總統、鄭運鵬的努力，現在不可能可以通車動工，機捷即將要延伸到中壢，疫情解封之後，機場捷運會擔起聯外的重要責任。

鄭文燦也提到，桃園是全國第一個實施育兒津貼補助的城市，這八年來成長了21萬人口，台灣投資三大方案一兆五億，桃園佔了3500億，投資桃園就是現在。民進黨的執政不分南北、不分族群；桃園在進步不走回頭路、八年的成績不可以停下來，桃園隊會共同努力建立起桃園模式，桃園大建設會持續運轉下去。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在成立大會上呼籲支持者一起運轉桃園大進化。（圖／鄭運鵬競總提供）

鄭運鵬則說，過去八年，他與鄭文燦共同突破許多關鍵瓶頸，努力讓機場捷運通車，現在捷運綠線正在興建中，他們爭取鐵路地下化經費才能順利動工，中壢區、平鎮區以後沒有高架橋，也沒有平交道、地下道，未來打通前後站，鐵路地下化將會縫合整個大桃園與大中壢。

鄭運鵬強調，桃園下一任市長要跟鄭文燦一樣，懂得傾聽市民的聲音，願意跟大家站在一起，這才是好市長。呼籲大家，不要讓做高官炒土地的惡質國民黨文化回來，請大家繼續守住鄭文燦兩任八年的好成績，他會是桃園進步的2.0，請市民朋友支持他，一起運轉桃園大進化。

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