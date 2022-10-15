柯文哲操作棄保助黃珊珊　自爆看過民調「陳時中不會上」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者杜冠霖攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來展開輔選行程，15日下午與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，一同來到內湖幫民眾黨港湖區提名的議員參選人陳宥丞站台。柯在致詞時不斷幫黃珊珊拉票，並強調自己看過民調，「陳時中不會當選的」，因此害怕陳時中當選的選民，可以把票投給黃，總是要在3個裡面選一個好一點的。

柯文哲說，今天要替黃珊珊拜託大家，2018年他自己選連任都沒拜託別人，因為自己在台大當醫生，都是人家拜託我、很少去拜託別人，「這次黃珊珊選舉，我發現我比他還焦慮，我相信你們未來是支持黃珊珊，但重點不是你們支持黃珊珊，而是你們要去拉票」。

柯文哲強調，黃珊珊沒有問題，當選可以馬上接上去做。柯說，為什麼侯友宜做得不錯？很大的理由是因為副市長當8年，去當市長就很熟。

「我跟你講，陳時中就不用講了，我也不想再批評他。」柯文哲還問台下的支持者，會投給陳時中嗎？如果會投給陳時中的，留下來他再特別教育。

至於蔣萬安，柯文哲說，蔣不是壞孩子，但他要自己當的話要3年後，等他搞清楚就2、3年；柯還暗示，如果是那些「叔叔伯伯」幫他做，自己當年上任處理美河市、大巨蛋、松菸、雙子星、三創等，「這8年你有聽過什麼案子嗎？一個都沒有」。

柯文哲說，如果蔣萬安自己當，就是3年後的事，光搞清楚就花3年，「如果那些叔叔伯伯幫他當，跟你講那個又回來了，我們好不容易擺脫過去烏煙瘴氣的東西，不要再回到過去的泥淖」。

「今天為了黃珊珊選舉要拜託大家，投給黃珊珊一票是投給自己，留個更好的台灣給下一代。」柯文哲說，不是你們投黃珊珊，還要去說服旁邊的人為什麼要投給黃珊珊，只有這3個可以選，不然怎麼辦？總是要選一個好一點的。

柯文哲說，他開始有點焦慮，畢竟台灣還是負面選舉，為什麼蔣萬安的票比較高？因為怕陳時中當選，「我看過那個民調，陳時中不會當選的，所以在這個恐懼解除後，請大家投一個比較好的人，我實在是拜託大家」。