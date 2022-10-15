學位被撤後仍未收到審定報告　蔡壁如向教育部提訴願：程序正義呢？

▲蔡壁如要向教育部提訴願。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

德明財經科技大學13日公布學術倫理委員會決議，認定民眾黨立委蔡壁如論文違反學術倫理，並撤銷學位。蔡壁如也宣布辭去立委。不過蔡壁如15日表示，至今未收到母校正式「審定報告書」，只有兩封未正式落款電子郵件，因此決定向校方提出申覆，並向教育部提出訴願。

德明科大宣布撤銷蔡壁如碩士學位，蔡14日上午召開記者會表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆，她強調，對自己論文很有自信，若真有瑕疵，願意辭去立委，然而蔡卻在短短不到12小時後突然宣布請辭。

蔡壁如15日表示，今天已是被撤銷學位後第三天，還是沒有收到正式母校的「審定報告書」，只有14日晚上收到兩封未正式落款的電子郵件，說吾人違反學術倫理，並未清楚說明具體事證，也未公開所謂四次會議的日期與會議紀錄，「程序正義在哪裡？」

依《德明財經科技大學學生違反學術倫理案件處理規定》第七條規範，「審議委員會完成調查，應做成具體決議...其審定報告書及會議紀錄簽請校長核定後，由教務處以書面通知檢舉人與被檢舉人審定結果。」但蔡壁如質疑，至今沒有收到書面通知，因此自己決定向校方提出申覆，並向教育部提出訴願。