走訪信維國宅　陳時中：為解決問題而來不是為選舉

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中15日下午走訪信維國宅，在大樓主委廖廣志的帶領下深入國宅內部，接著還到地下室參與區權會，聆聽住戶的意見與陳情。陳強調，今天來不是選舉行程，而是要試著解決問題；他也承諾，將相關問題解決及時進行，這是他未來當市長必須要去努力的一件事情。

位於台北市中心信義路、大安路交叉口的信維國宅，是一棟6層樓高的住商混合大樓，已經有50年以上的歷史，屋況相當不佳，亟待都市更新。今年適逢選舉年，如何解決信維國宅的都更問題，也是有志參選台北市長者必須要面對的。

▲民進黨台北市長參選人陳時中出席「信維大樓111年第八屆區分所有權人會議」。（圖／記者陳家祥攝）



陳時中15日下午在大樓主委廖廣志帶領下，深入2、3樓的住宅，瞭解大樓的現況。過程中，見到現場混亂的屋況，讓陳感到相當驚訝。

陳時中說，今天來一開始就跟大家報告，他是想試著解決問題、讓這些問題得到改善，「剛剛我就強調，今天不是選舉行程，今天是來試著解決問題的行程」；陳說，主委帶他到各樓層看過一次，讓他也可以感同身受住在這裡的痛苦以及改建的必要性，「怎麼樣將相關問題解決及時進行，這是我未來當市長必須要去努力的一件事情」。

陳時中說，他也承諾，政見裡面提出不用90%就可以進行公辦都更，只要意願達到一定程度、相對的高，就要開始來弄。陳表示，都更中心將來會增加很多的人，協力來辦這個事情。

陳時中強調，信維大樓這一塊是黃金的地點，怎麼發揮最高價值、讓這些居民得到權益上面的平衡，相信是有可能可以做得到，「我一定要往這個方向來努力」。