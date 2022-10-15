中市議員參選人許瑞宏競總成立　「支持她連任」會場見盧秀燕旗幟

記者白珈陽／台中報導

台中市中西區市議員民眾黨參選人許瑞宏，15日上午舉辦競選總部成立大會，現場集結近千名不同年齡層粉絲，許瑞宏的魅力，老中青三代通吃。值得一提的是，許瑞宏今天的造勢場合，會場卻插有台中市長盧秀燕的旗幟，許瑞宏說，因在國慶日升旗時曾與盧碰面，認為盧很親切，盧對台中市的貢獻大家有目共睹，且他也是台中市的選民，所以支持盧繼續連任。

▲中西區市議員民眾黨參選人許瑞宏今上午舉行競總成立大會，藝人郭子乾飾演柯文哲到場力挺。（圖／記者白珈陽攝）

▲會場插有台中市長盧秀燕旗幟。（圖／記者白珈陽攝）

許瑞宏競選總部成立大會，15日於中市西區英才路與昇平路口、近勤美綠園道舉行，邀請到擅長模仿民眾黨主席柯文哲的藝人郭子乾、阿烈，以「雙柯P」形式力挺許瑞宏。

許瑞宏受訪表示：「在現今的狀況，我想改變勝負型態，為什麼每次只要講到選舉就是吵架，造成社會的對立，藍一邊、綠一邊？希望能夠給中間選民一個新的選擇，在台中市中西區3位席次裡，我主張藍、白、綠各一席，共同監督市政，公平又有效率。」

▲▼郭子乾也以柯Ｐ分身到場力挺。（圖／記者白珈陽攝）

許瑞宏也提出「文化大中區」政見，主張「3環3道-經濟繁榮馬上到」，以中區為核心，納入東區、南區、西區、北區，連結各區古蹟景點、市場商圈與消費據點，整合五區特色與資源，帶動中區西區巷仔內的經濟發展，活絡整體文化觀光，打造「環狀觀光電動公車道」、「環狀休閒自行車道」、「人文散策步道」等3環3道，成為刺激中區西區觀光文化、巷弄經濟的3條動脈。

另外，身陷碩士論文遭檢舉涉抄襲風波的民眾黨立委蔡璧如，原在今日出席名單，但今早以不克出席為由，並未出現在造勢會場。