名嘴不滿節目只罵陳時中「拔麥不錄了」　柯文哲：怎不說三民自每天罵我

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名嘴不滿節目只罵陳時中「不錄了」　柯文哲：怎不說三民自每天罵我

記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人羅友志14日擔任節目《大新聞大爆卦》來賓，不料途中因不滿節目談論陳時中的篇幅太多，直接拔麥走人，柯文哲15日出席活動時被問到此事，他秒回，「怎麼不說三民自（三立、民視、自由）每天在罵柯文哲？」柯表示，有時候自己也覺得那個太過分，但台灣政治生態就是這樣，進了廚房就要忍受油煙，有時候也沒辦法。

▲羅友志錄《大新聞大爆卦》時突然拔麥走人。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

▲羅友志錄《大新聞大爆卦》時突然拔麥走人。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

羅友志14日擔任節目《大新聞大爆卦》來賓，錄到一半他突然爆氣表示「我不想只是一直在罵人，覺得情緒很差，我想知道台北選情走到什麼地步了」，認為不該只是一直罵陳時中，蔣萬安、黃珊珊的情形也應該被談論，直指若只是對單一候選人進行謾罵宛如仇恨台。

馬千惠期間幾度試圖安撫羅友志的情緒，但到最後羅友志仍不顧尚未錄完就拔麥走人，馬千惠見狀先是出聲留人：「友志，你這樣好嗎？」、「這樣子讓我很難堪耶！」眼看留不住人只能先說「我們節目還是要繼續，可能他有他的情緒」，而到後來她似乎承受不住委屈感襲來，最後忍不住落淚。

柯文哲15日出席活動時被問到此事，他秒回，「怎麼不說三民自每天在罵柯文哲？」柯表示，要從政難免被檢驗，當然有時候自己也覺得那個太過分，但台灣政治生態就是這樣，進了廚房就要忍受油煙，有時候也沒辦法。

黃珊珊則回應，每個人都有他的立場，但這件事情自己不方便評論，「因為友志哥也很有個性，大家都有自己的立場，各自有各自想法，就尊重。」

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