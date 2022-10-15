陳時中喊「我不是病毒」　曝指揮官心得：我是率領大家對抗病毒的人

▲陳時中出席山友後援會成立大會。（圖／陳時中競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中15日出席山友後援會成立大會，由於今天是防疫第1000天，陳時中在致詞時也感性分享擔任防疫指揮官900多天的心情，強調行政上做得好不好都可以被比較，「但是我絕對不是病毒，我是率領大家對抗病毒的人」，大家要站在一起對抗病毒，一旦被分化，防疫成效就會變得不好。

小英山友會總會長黃楩楠表示，感謝大家今天來參與這個有意義的活動，他一直都支持台灣民主發展，也支持台灣一定要進步發展，希望大家為了大家心中的理想，共同打拚。他也拜託大家要當陳時中的替身，替陳時中拉票，支持最有愛心、最熱心、會做事情，還會把事情做好的陳時中。

陳時中致詞時提出「萬頃公園，森林台北」的願景，未來若當市長，在自然山林裡面，有三個目標對象。第一，是現在有在爬山的人，未來要把步道、飲用水、廁所等設施做好，可以更符合大家的需要。第二，要吸引更多人進入山林，在自然環境保護、水土保持兼顧的情況下，各方面都做好，可以吸引各個年齡層的朋友一起享受山林。

第三，前面兩個部分都做好之後，外國朋友就會被吸引進來，除了可以促進觀光外，最主要的就是可以讓外國人更認識台北，台北是一個生命力非常豐富的地方，透過山林觀賞、設施建置，知道台北市是一個進步的城市，進而與我們來往。

陳時中提到，之前有去爬虎山、擎天崗、碧山巖、貓空，他認為道路還是一個很重要的因素，怎麼樣把道路跟山林步道連結做好，就可以讓更多人一起來參與，讓大家可以從簡單的步道開始親近大自然。再來，就可以形成大型自然運動場，在裡面就有很多活動，像是攀岩、溯溪、越野跑步、野外重訓、登山、自行車等等，都可以進一步讓大家的體力在山中自然舒展開來，讓身心靈更健康。

另外，山上也可以成為一個很好的表演場，一種是以山林當背景舉辦音樂會或是藝術表演，另一種就是讓山林成為主角，利用山林本身的設計，讓大家親近山，看到裡面的藝術文化。不過，他也強調，要在山林做這些活動，也需要有嚴格的自然保育、水土保持、生態標準，畢竟土地是主人，人是過客，要運用自然的場域，就要保護好環境，大家共榮共存。

最後，陳時中也感性分享，今天是防疫第1000天，在這1000天裡，他做超過900天，而今天也是邊境解封第3天，對他來說都有很深層的意義。在這1000天裡，大家都在對抗病毒，但在這次選舉裡面，他卻被當成病毒，這是不對的。

陳時中認為，行政上面做得好或不好，都可以被比較或批評，「我絕對不是病毒，我是率領大家對抗病毒的人」，大家要站在一起對抗病毒，一旦被分化，防疫成效就會變得不好。

陳時中也表示，這次是一個大規模的防疫經驗，未來在氣候及環境變遷影響下，病毒傳染疫情的頻率可能會更高，將來可能還會再面對到疫情，如果現在沒有把心理建設、組織體系做好，造成人與人因為政治而對立，將來疫情如果再度發生，防疫的能力會越來越差，他相信這不是大家希望看到的。他希望，在這1000天的抗疫，走向疫情解封、消散的時候，依然要堅持人與人團結合作對抗疫情。