　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中喊「我不是病毒」　曝指揮官心得：我是率領大家對抗病毒的人

▲▼陳時中出席山友後援會成立大會。（圖／陳時中競辦提供）

▲陳時中出席山友後援會成立大會。（圖／陳時中競辦提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中15日出席山友後援會成立大會，由於今天是防疫第1000天，陳時中在致詞時也感性分享擔任防疫指揮官900多天的心情，強調行政上做得好不好都可以被比較，「但是我絕對不是病毒，我是率領大家對抗病毒的人」，大家要站在一起對抗病毒，一旦被分化，防疫成效就會變得不好。

小英山友會總會長黃楩楠表示，感謝大家今天來參與這個有意義的活動，他一直都支持台灣民主發展，也支持台灣一定要進步發展，希望大家為了大家心中的理想，共同打拚。他也拜託大家要當陳時中的替身，替陳時中拉票，支持最有愛心、最熱心、會做事情，還會把事情做好的陳時中。

陳時中致詞時提出「萬頃公園，森林台北」的願景，未來若當市長，在自然山林裡面，有三個目標對象。第一，是現在有在爬山的人，未來要把步道、飲用水、廁所等設施做好，可以更符合大家的需要。第二，要吸引更多人進入山林，在自然環境保護、水土保持兼顧的情況下，各方面都做好，可以吸引各個年齡層的朋友一起享受山林。

第三，前面兩個部分都做好之後，外國朋友就會被吸引進來，除了可以促進觀光外，最主要的就是可以讓外國人更認識台北，台北是一個生命力非常豐富的地方，透過山林觀賞、設施建置，知道台北市是一個進步的城市，進而與我們來往。

▲▼陳時中出席山友後援會成立大會。（圖／陳時中競辦提供）

陳時中提到，之前有去爬虎山、擎天崗、碧山巖、貓空，他認為道路還是一個很重要的因素，怎麼樣把道路跟山林步道連結做好，就可以讓更多人一起來參與，讓大家可以從簡單的步道開始親近大自然。再來，就可以形成大型自然運動場，在裡面就有很多活動，像是攀岩、溯溪、越野跑步、野外重訓、登山、自行車等等，都可以進一步讓大家的體力在山中自然舒展開來，讓身心靈更健康。

另外，山上也可以成為一個很好的表演場，一種是以山林當背景舉辦音樂會或是藝術表演，另一種就是讓山林成為主角，利用山林本身的設計，讓大家親近山，看到裡面的藝術文化。不過，他也強調，要在山林做這些活動，也需要有嚴格的自然保育、水土保持、生態標準，畢竟土地是主人，人是過客，要運用自然的場域，就要保護好環境，大家共榮共存。

最後，陳時中也感性分享，今天是防疫第1000天，在這1000天裡，他做超過900天，而今天也是邊境解封第3天，對他來說都有很深層的意義。在這1000天裡，大家都在對抗病毒，但在這次選舉裡面，他卻被當成病毒，這是不對的。

陳時中認為，行政上面做得好或不好，都可以被比較或批評，「我絕對不是病毒，我是率領大家對抗病毒的人」，大家要站在一起對抗病毒，一旦被分化，防疫成效就會變得不好。

陳時中也表示，這次是一個大規模的防疫經驗，未來在氣候及環境變遷影響下，病毒傳染疫情的頻率可能會更高，將來可能還會再面對到疫情，如果現在沒有把心理建設、組織體系做好，造成人與人因為政治而對立，將來疫情如果再度發生，防疫的能力會越來越差，他相信這不是大家希望看到的。他希望，在這1000天的抗疫，走向疫情解封、消散的時候，依然要堅持人與人團結合作對抗疫情。

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
台中大學生喝到斷片！醉倒球場送醫　校方回應了
「死亡之橋」倒了！50人跌落峽谷　2女慘死瞬間曝
快訊／溪水暴漲！　宜蘭9溯溪客受困
1篇IG限動曝「板橋人多討厭耶誕城」！新北人也怒了
重返台灣竟是接引亡姊！女大生家人悲痛招魂　弟捧牌位帶她回家
建商老闆「闖紅燈」！硬上女業務6次　她領完獎金怒提告
快訊／颱風「尼莎」海警發布！　警戒區域出爐
首例！男打AZ出現「毛細血管滲漏」　獲救濟金40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

你們是我兄弟！侯友宜心疼救災人員　激動催票：請站出來挺做事的人

屏東縣長參選人周春米遊行宣講　籲選民支持18歲公民權

張善政遭指「大地主」擁萬平方公尺地　痛批「刻意扭曲」怒提告

走訪信維國宅　陳時中：為解決問題而來不是為選舉

遭疑三芝擁萬坪地　「只有半坪」張善政怒：放爸媽骨灰罈的地方！

「好運篷」一晚爆賣售罄　鄭運鵬喊臉書破萬讚再加碼

陳時中喊「我不是病毒」　曝指揮官心得：我是率領大家對抗病毒的人

邊境解封準備好了？國民黨轟政府放生「高端戰士」、要求開放小三通

飛燕效應到南投！盧秀燕為許淑華站台　喊「打造中、投好生活」

賴清德稱「汐東捷運林佳龍有功」　侯友宜反嗆：中央趕快核定吧！

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

你們是我兄弟！侯友宜心疼救災人員　激動催票：請站出來挺做事的人

屏東縣長參選人周春米遊行宣講　籲選民支持18歲公民權

張善政遭指「大地主」擁萬平方公尺地　痛批「刻意扭曲」怒提告

走訪信維國宅　陳時中：為解決問題而來不是為選舉

遭疑三芝擁萬坪地　「只有半坪」張善政怒：放爸媽骨灰罈的地方！

「好運篷」一晚爆賣售罄　鄭運鵬喊臉書破萬讚再加碼

陳時中喊「我不是病毒」　曝指揮官心得：我是率領大家對抗病毒的人

邊境解封準備好了？國民黨轟政府放生「高端戰士」、要求開放小三通

飛燕效應到南投！盧秀燕為許淑華站台　喊「打造中、投好生活」

賴清德稱「汐東捷運林佳龍有功」　侯友宜反嗆：中央趕快核定吧！

教育局被爆料局長夫人干政　鄭新輝：誤導或操弄影射依法究責

你們是我兄弟！侯友宜心疼救災人員　激動催票：請站出來挺做事的人

屏東縣長參選人周春米遊行宣講　籲選民支持18歲公民權

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸：陳其邁心中有高雄？　藍綠再交鋒

快訊／中共二十大明天10時開幕！會期「16日至22日」　議程曝光

修車廠老闆被小三「榨乾」　崩潰提分手！她怒衝正宮家報仇

東海男女學生斷片醉倒球場被送醫　校方認了...強調「沒做這事」

馬斯克當香水推銷員「燒焦頭髮」數小時賣萬瓶！進帳百萬買推特

27歲男偶像爆「酒後硬上、劈腿」還嗆：想拿刀捅！　公司緊急發聲

7寶媽Sydney「流產2次」曾考慮領養！打氣備孕媽：我們不是仇視對立

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

即／蔡壁如：即日起辭去立法委員職務

徐巧芯酸陳時中這句英文講錯　慘被打臉

國軍驚爆共諜案　陸軍步訓部1上校遭羈押

林姿妙涉貪污遭起訴　財產申報現金、存款都0

徐巧芯爆柯宇綸燒車偷安全帽被告　補槍：酒醉仔

幕後／不到12小時！蔡壁如喊有信心到請辭　黨內憂衝擊選情是主因

沈富雄曝「這件事」對民進黨傷害大　批李遠哲「護賴」須給交代

名嘴不滿節目只罵陳時中「不錄了」　柯文哲：怎不說三民自每天罵我

假球主謀「雨刷」蔡政宜財產全曝光！　現金100萬、存款1134萬

快訊／北投、士林山區大豪雨特報　北市府成立緊急應變小組

新竹市長三腳督高虹安存款最多　38歲就有1400萬

才大罵打3劑高端變「倒楣族」　周玉蔻今早赴日旅遊自由行

蔡壁如曾喊：我離職將由吳欣盈接替

財產曝光！林佳龍存款2.3億元　侯友宜5筆土地、存款1087萬元

更多熱門

相關新聞

盧秀燕為許淑華站台　喊「打造中、投好生活」

盧秀燕為許淑華站台　喊「打造中、投好生活」

爭取連任的台中市長盧秀燕昨（14）日晚間舉行「十全十美，女力挺台灣聯合造勢活動」，邀請南投縣長參選人許淑華前來站台，今天盧秀燕馬不停蹄趕赴南投，換幫許淑華站台，兩人提出未來台中、南投區域治理，打造中、投好生活。

賴清德稱「汐東捷運林佳龍有功」　侯友宜反嗆：中央趕快核定吧！

賴清德稱「汐東捷運林佳龍有功」　侯友宜反嗆：中央趕快核定吧！

蔡壁如閃辭立委　鄭寶清：民進黨全黨挺抄襲

蔡壁如閃辭立委　鄭寶清：民進黨全黨挺抄襲

許瑞宏競總成立大會雙柯P力挺　

許瑞宏競總成立大會雙柯P力挺　

林為洲、何志勇騎eBike　推節能交通共創竹竹生活圈

林為洲、何志勇騎eBike　推節能交通共創竹竹生活圈

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長黃珊珊陳時中蔣萬安台北市民進黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

即／國3北上81.5公里16車撞一團！全線封閉中

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

網嚇傻！林志穎車禍「帥臉完全恢復」慶48歲生日

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

林志穎車禍隔2個月「喜曬全家慶生照」！

更多

最夯影音

更多
台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面