傳黨內憂影響選情逼退蔡壁如？　黃珊珊：沒人會因為這樣逼宮

記者杜冠霖／台北報導

德明財經科技大學13日公布學術倫理委員會決議，認定民眾黨立委蔡壁如論文違反學術倫理，並撤銷學位。蔡壁如也宣布辭去立委，外界傳聞，民眾黨內因憂心衝擊選情，要求蔡請辭聲浪頗大，對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊否認，她表示，沒人會因為這樣逼宮，蔡壁如對她自己負責，「我非常佩服她。」

▲蔡壁如宣布辭去立委。（圖／記者屠惠剛攝）



德明科大宣布撤銷蔡壁如碩士學位，蔡14日上午召開記者會表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆，她強調，對自己論文很有自信，若真有瑕疵，願意辭去立委職位，然而蔡卻在短短不到12小時後突然宣布請辭。

在德明科大宣布撤銷學位後，就引起各界議論，特別在前新竹市長林智堅爆發論文抄襲爭議時，包含黨主席柯文哲、立委高虹安在內，民眾黨對該議題砲火相當猛烈，而今蔡壁如同樣被認定違反學倫，就被外界質疑是「迴力鏢」痛擊、民進黨更反批民眾黨是「雙標政黨」，讓黨內不少參選人憂心忡忡。

對此，黃珊珊15日出席活動時表示，不管最後結果怎麼樣，至少是政治人物能夠展現他對自己事實的看法，這都是值得鼓勵的，「什麼叫做我負責，這就是個負責任的表現。」

對於外界傳聞，蔡壁如請辭是憂心衝擊高虹安、議員選情，因此黨內希望蔡壁如請辭，對此，黃珊珊表示，沒有人會因為這件事逼宮，「蔡壁如對她自己負責，我非常佩服她。」

對於此事是否衝擊選情，黃珊珊表示，影響選情的情況不會跟前新竹市長林智堅的事情一樣，蔡壁如這是負責任的表現，不是像他們這樣斷尾求生。

