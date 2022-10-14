基隆+759！專責病房空床率52.2%　林右昌籲儘速完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（14日）公布國內本土病例，新增4萬8205例，其中基隆新增759例，全市專責病房空床率52.2%，市長林右昌表示，明後15、16日兩天，將在港務分公司1樓，開設次世代雙價莫德納大型接種站，滿18歲以上民眾，即可接種疫苗，隨到隨打；65歲以上長者，可同步接種公費流感疫苗。

有關基隆市疫情部分，本市今日759名確診人數中，包括外縣市通報106例，佔13.97%；其中女性386人、男性373人；若以年齡別區分，35-44歲有131人，占17.26%，其次25-34歲有126人，占16.60%；至於75歲以上的長者有25人、65-74歲有63人、6歲以下有30人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治65人、空床71床，空床率52.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症38名、中症5名、輕症7名；部立基隆醫院，重症1名、輕症13名；礦工醫院，輕症1名；三總基隆分院，無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估19萬1456人，利用快速通道的有4萬9818人，有11萬0045人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬6769人，條件不符合則有2萬3276人。

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