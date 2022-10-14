幫婦申請愛心手鍊　屏東潮州警暖心舉動...網讚爆

▲潮州分局光華派出所警員林建鑫幫周姓老嫗戴上愛心手鍊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州分局光華派出所警員林建鑫日前執行警勤區訪查時，接獲民眾反映其母親周姓老嫗(89歲)患有失智症，擔心她會走失，詢問警方是否有方法予以協助，林員即主動幫忙，協助申請愛心手鍊，並將申請表及證明文件等資料寄送至財團法人生命連線基金會，俟愛心手鍊核發後，林員於執行警勤區訪查勤務時，親自前往幫她佩戴愛心手鍊。

方姓民眾表示，母親已89歲，先前已有街頭迷路情形，所幸發生在住家附近，能馬上被帶回家中，但仍擔心她日後會找不到回家的路，林員得知此事後立即主動積極服務，協助填寫申請表格後辦妥愛心手鍊，經製作完成後立即前往她家協助佩戴，也使家屬能安心許多。

臺灣在2018年老年人口比達14%，進入高齡社會，為因應高齡化社會需求，潮州分局提供相關高齡友善服務措施，協助民眾申請愛心手鍊，而新款愛心手鍊係內含NFC電子標籤，外觀印有編號和協尋專線，民眾使用智慧型手機讀取NFC手環會啟動瀏覽器連到協尋網頁，可免費連線協尋中心，並有傳送定位、地圖資訊等功能，就能幫助走失者順利回家。

現行愛心手鍊公費補助對象為:(1)設籍屏東縣 65 歲(含)以上，經醫師診斷為失智症或有疑似失智情形，具獨力外出之行動能力，有走失之虞者。(2)18 歲以上設籍本縣並領有本縣核(換)發之身心障礙證明且類別包含智能障礙、精神障礙、自閉症或失智症等有走失之虞者；前述2類對象可免費申請。

潮州分局長簡彥匡溫馨呼籲，民眾若發現疑似迷途長輩時，可主動上前關心詢問對方去處，將其留住於適當場所並協助撥打電話報警或聯繫家屬，一同守護長者安全，協助他們儘速平安返家。