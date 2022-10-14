變裝自備砂輪機專業偷宮廟香油錢　想跳樓逃遭警肉身阻擋栽了

▲東港警方逮獲涉嫌行竊香油錢的李姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子以變裝方式戴著頭套進入宮廟後，再以砂輪機切割破壞香油錢箱方式行竊香油錢，東港警方獲報調閱監視系統，查出他涉案，欲進行逮捕時他企圖跳樓逃逸，警方以肉身阻擋，順利將他逮獲，依竊盜罪嫌送辦。

東港警分局轄內發生數起宮廟香油錢竊盜案，犯案手法均為遭人進入用砂輪機切割破壞香油錢箱鎖頭後，竊取香油錢箱內金錢，案經警方擴大調閱監視器，發現竊嫌犯案時均先騎乘重機車至附近空地停放，再變裝並戴自製頭套後進入宮廟內行竊 。

警方成立專案小組跟監並比對作案機車及監視器畫面，清查竊賊從8至10月，先後在東港、新園、林邊、崁頂4鄉共犯犯下9起，得款金額近7萬元；鎖定李姓男子(38歲)涉有重嫌，遂向屏東地檢署聲請搜索票執行查緝。李嫌一見警方持搜索票上門執行搜索，以飛快的速度奔跑至住家二樓並試圖想從二樓陽台跳樓，藉以躲避警方查緝，幸虧警方警覺性高，以肉身環抱李嫌阻止其跳樓，並將其壓制在地，現場查扣作案工具、作案衣物及贓款等證物，並持續追查其他贓款之流向。



東港警分局長張世儒表示，香油錢遭竊已危害社會安全，警方對民生竊盜將全力投入偵辦，且呼籲民眾如發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡，共同打擊不法。