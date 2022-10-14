恆春半島落山風強勁高達8級　3騎士被「吹歪」車禍倒地受傷

▲恆春分局第四組巡官施為翔提醒用路人注意落山風 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近日恆春半島落山風風勢強勁，常有機車騎士在路上忽遇一陣強風，安全帽被吹起遮住視線，或是機車車身被風吹歪，引發交通事故，恆春警方最近已受理3件類似案件，提醒用路人小心慢行，確保交通安全。

中央氣象局發佈訊息指出，目前太平洋海面有3個熱帶性低氣壓，其中第19號颱風「桑卡」預估今生成，第20號及21號颱風「尼莎」、「海棠」有機會明(14)日力生成，週末將形成3颱共舞，其中位於菲律賓東方海面TD23熱帶低壓除有機會成颱外，明天也有機會同步發報海警。

氣象局表示，受颱風外圍環流和東北季交互作用、雙重影響，週日和下週一全台都有雨，其中東北部、北海岸嚴防豪雨等級以上雨勢，籲請民眾注意防範。

而恆春半島最近落山風瞬間風速曾達7、8級，風力相當強勁，恆春警方已受理3件有關落山風造成之交通事故，雖機車騎士分別受到輕傷、車損，也看出落山風的威力。

分局長林明波表示，用路人在道路上應提高警覺、小心駕駛，隨時注意周遭狀況，汽車駕駛與機車騎士保持適當安全距離，避免機車被強風影響而造成碰撞，也提醒機車騎士應放慢車速，確保自身安全。