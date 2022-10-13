恆春候選人選舉布條遭破壞　警曝刑責提醒勿觸法

▲恆春地區發現有候選人宣傳布條遭破壞情事，警方全力偵辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

選舉進入白熱化，恆春警分局轄區今(13)日中午發現有候選人的選舉布條遭破壞情事，警方已調閱監視系統，全力查緝，籲請民眾保持理性，以免觸法。

隨著地方選舉日期逐漸逼近，各候選人已逐漸懸掛各式選舉看板、布條及旗幟，以提高知名度及曝光率並推廣自身政見。

恆春警分局龍水所轄區於今日中午12時許，發現有候選人懸掛之布條遭破壞，恆警受理後相當重視，分局長林明波立即責由偵查隊長率領員警至現場實施鑑識及查訪，並積極調閱相關監視影像，目前已掌握對象，儘速將犯嫌查緝到案。

林分局長表示，競選看板、布條及旗幟都是候選人爭許選民支持的重要工具，選舉與被選舉權都是憲法明定的基本權力，也是民主最真實的體現，呼籲民眾切勿以好玩或惡作劇為由，隨手破壞競選看板、布條及旗幟，此舉除涉犯毀損罪嫌外，還涉有違反公職人員選罷法第98條「妨害他人競選」罪嫌，最高可處5年以下有期徒刑，民眾切勿以身試法。

恆警將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，不容以暴力或其他非法之方式干擾選舉活動，對違法者一定依法嚴正究辦，決不寬貸。