「潮!記 藝 駛」特展AR互動體驗　未展先轟動

▲潮州鎮公所與慈惠護專合辦「潮!記 憶 駛」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮公所與「慈惠醫護管理專科學校」文創中心與數位媒體創意設計科攜手跨界，於10月15日起在潮州日式歷史建築文化園區，舉辦「潮！記 藝 駛」活動，運用AR互動體驗，實現你的想像力。

鎮長周品全表示，名為「潮！記 藝 駛」，是盤點潮州特色，再輔以互動實體遊戲展覽方式吸引年青人並運用手機拍照功能傳播行銷，配合活動，另有懷舊場景回味潮州老街氛圍以9個展區構思，結合美學與藝術生活模式，打造全潮流文化，結合極簡主義理念與時尚概念，展現「潮！記 藝 駛」。

AR光影回顧展區:年代AR光影回顧記憶、充滿故事性的「潮州日式歷史建築文化園區」，2018年首檔特展「少貓傳奇」引起共鳴，隨後開設故事工坊，在地戲曲-歌仔戲並編成劇本演出，成功將生硬的歷史故事介紹給眾人。2019年「潮庄築跡‧風華年代」利用創新多媒體科技影像，系統化的整理日治時期的建築物，複刻潮庄風華年代，潺潺的訴說老潮庄故事下，延續著在地文化精神。

2021年「再現公路新村-光影展」，運用光影互動媒體藝術模式，打造全新專業網紅直播室，結合極簡主義理念與時尚概念，展現「公路新村懷舊的記憶」，結合AR互動體驗，將歷史記憶躍然實境。

少貓傳奇展區（歷史文化）

重新繪製插畫風格編排設計、少貓傳奇武林號召、互動體感射擊互動遊戲。

戲巢（潮州三大戲曲）

傳統戲台風格、潮州三大戲曲、傳統戲服體驗與互動體感釣魚拼圖遊戲，結合AR互動體驗躍然實境。

冠軍賽神蝦展區（潮州地方創生）

拳擊舞台風格，結合公仔場景拍照，互動體感保齡球遊戲

鐵支路的百寶袋展區（潮州車站百年歷史）

潮州舊鐵橋記藝風格，潮州火車站設立於1920年，迄今屆滿一百年。百年以降，鐵道建設與行政地位造就潮州良好的發展條件，成為鄰近聚落的集散中心以及陸運系統樞紐，帶動地方經濟繁榮。為慶祝百年盛事，潮州鎮公所與臺鐵文化志工隊共同策劃「潮州車站百年特展」，回顧一世紀的鐵道發展。展期假日辦理潮!記藝駛親子繪畫活動。

瘋潮州藝遊未盡展區（潮州好好玩）

打造復古文青時尚網美場景，潮州日式歷史建築文化園區、林後四林平地森林園區、8大森林魔法樂園、跳傘場、屏東戲曲故事館、中山公園、林蔭大道、潮好玩幸福村。與民眾互動AR遊戲濾鏡互動。

潮美食實境體驗所展區（潮州美食好享受）

異國希臘普普風格，潮州在地美食饗宴，牛內福、燒冷冰、老模羊肉、林耀輝草茶、邱家果汁、阿婆炒粿仔，AR美食觀光列車美食新體驗結合場景美拍。

瘋潮州大富翁展區（潮州嚮導大挑戰）

手繪風格加上曼菲斯風格，打造全國最大「人體」大富翁，一起來瘋潮州吃喝玩樂挑戰潮州在地嚮導，展期假日辦理潮州嚮導大挑戰闖關活動。

潮!記藝駛驚爆急急樂展區（驚爆潮州）

新手繪風格，挑戰最大型電流急急棒設施，帶你驚爆潮州，假日辦理親子驚爆潮州大討論。