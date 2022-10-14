因應後疫情時期旅運需求　公路總局擴大招募桃竹苗大客車駕駛

▲公路總局協助客運業者解決駕駛荒，10/15日將在桃園客運總公司舉辦大客車擴大徵才活動，呼籲有意願者踴躍把握機會報名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

交通部公路總局為協助客運業者改善人力缺口，從攬才、育才與留才三方面協助解決缺員問題，並因應後疫情時代旅運需求，其中新竹區監理所主辦桃竹苗地區大客車駕駛徵才招募活動，將於明15日上午10時至下午3時，在桃園客運總公司舉行擴大徵才，活動現場採開放式報名，歡迎有意投入客運業職場之民眾把握機會參與。

桃園監理站站長黃成民指出，這次擴大徵才活動地點在桃園總站（桃園市桃園區延平路28號）舉行，現場總計有9家客運業者，提供近300個駕駛員職缺，凡自今年8月20日至12月31日止，受僱擔任駕駛前半年內未擔任大客車駕駛員，符合「交通部公路總局公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案補助要點」資格，且完成受訓並到職滿3個月者，即可申請公路總局補助的駕駛訓練費用。

▲公路總局訂於明10/15日在桃園客運總公司舉辦大客車擴大徵才活動，提供大客車駕駛穩定收入與就業補助方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中小型車晉升大客車最高補助1萬4,500元、大貨車升大客車最高補助1萬3,500元，訓練期間生活津貼（小型車晉升大客車最高補助4萬7,600元、大貨車升大客車最高補助2萬9,750元），任職滿6個月與1年，可再請領穩定就業獎勵金各3萬元。以上補助合計最高可請領12萬2,100元，歡迎有求職意願或想轉換跑道民眾，把握難得的機會，這也是今年度全國最後一場大客車駕駛徵才招募活動。

黃成民強調，希望藉由這次擴大徵才方案，能協助客運業者補足司機人力缺口，以健全運輸市場，讓後續招募進來新任駕駛員成為穩定的人力資源，鼓勵更多民眾投入大客車駕駛行列。

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