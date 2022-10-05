客運振興讓旅客「回流最多4成」！補助餘額曝　「11月恐告罄」

▲客運振興補助帶動旅客回流。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部向行政院爭取5億元振興客運，推出7月起針對客運搭載旅客按人頭補貼15到70元，業者因此推出行銷方案吸客。根據最新統計，7到8月已累計補助2.36億元，僅剩2.64億元餘額，由於9月補助人數和金額約10月下旬才出爐，推估10月底前載客仍有補助，11月恐怕補助經費就告罄。

根據統計，公路客運運量振興獎助，7月份有45家業者提出申請，共305條路線，補助金額為1億1,391萬3,475元；其中國道客運共獎助業者30家、186條路線，補助9,641萬7,710萬元，一般公路獎助業者23家、119條路線，補助1,749萬5,765元。

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國道客運路線7月運量為3,66萬3,406人次，為6月運量1.24倍；一般公路客運路線運量為1,14萬1,335人次，為6月運量1.29倍。旅客出現明顯成長。

另8月統計也已出爐，總共獎助45家業者、326條路線，共補助1億2,243萬6,930元。其中國道客運30家、187條路線補助1億315萬6,320萬元，一般公路客運業者23家、139條路線補助1,928萬610元。

9月統計則預估10月下旬出爐，公路總局表示，扣除7月和8月已撥發補助經費後，約剩2.64億元，預計可再執行2至3個月，獎助至10月底一定沒有問題，11月則要看9月和10月申請情況，根據統計，振興方案執行後對運量成長帶來成效，8月國道客運路線運量為6月運量的1.33倍，一般公路客運路線運量為6月運量的1.42倍。