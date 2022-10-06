監理站報名機車考照撲空！「跟搶火車票一樣難」　公總：將改善

▲立委林俊憲質疑監理站搶報名機車考照跟搶火車票一樣難。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

機車考照傳出台南監理站搶不到名額，不少民眾苦守電腦預約卻撲空，10月幾乎沒名額，立委林俊憲今(10/6)質疑搶報名考機車駕照，跟搶火車票一樣難，報名前需做危險感知測驗，玩到翻車了考零分還可報名，但進入後報名已額滿，介面顯示其他有名額監理站，網站愚蠢呆笨。公路總局表示，網站功能將會改善。

立委林俊憲表示，十年來交通事故23萬5776件攀升到35萬8771件，增加5成，交通安全努力看不到績效，機車受傷死亡人數增加比例非常可怕，但民眾現在報名考機車駕照，台南

[廣告]請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，網站報考機車考照前要經過危險感知測驗，才能繼續報名，感知測驗他玩過，根本不知道在幹甚麼，他考零分，原來還可以報名，玩到機車撞翻還能報名機車駕照考照，測驗沒有功能，不管考幾分都可報名，但會阻礙完成報名時間，通過測驗後去報名已經額滿。

林俊憲不滿指出，報名網站很愚蠢，台南監理站爆滿，其他監理站還有沒有名額不知道，只能重新跳出來尋找監理站進入，哪個縣市監理站或民間駕訓班可以報名也沒提供，搶考照要跟搶火車票一樣。

公路總局局長陳文瑞表示，考照前危險感知功能希望讓民眾考照前可以了解機車防禦，增加安全觀念，至於相關網站功能，將會立即改善。