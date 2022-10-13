屏鵝公路啟動路面刨鋪作業！首鋪路段曝　拚11月底完成

▲屏鵝公路管線地下化進度超過9成，同步啟動路面刨鋪作業。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

「屏鵝公路纜線地下化暨種樹百里2.0計畫」如火如荼趕工中，其中台26線楓港至恆春纜線地下化工程之11.5K-14k修海山莊至海口路段，今天(10月13日)起啟動AC路面刨鋪作業，其他路段也將陸續完成，目標拚11月底完成相關管線和路面工程。

「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」分為台1線高屏大橋到潮州、潮州到水底寮、水底寮到楓港及台26線楓港到恆春共四標工程，進行纜線地下化及景觀優化工程，其中纜線地下化工程為公路總局三工處、台電公司、中華電信公司與屏東縣政府警察局等單位共同合作，整合各種纜線一併下地完成。

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施工順序先由公路總局三工處進行管道挖埋回填，接續由台電公司、中華電信公司及屏東縣政府警察局等單位接力進場佈設地下纜線、停電拔除地上路側電桿，再將人手孔蓋調降之後，最後再由公路總局三工處進行全路幅之瀝青混凝土路面刨鋪。

▲屏鵝公路管線地下化進度超過9成，同步啟動路面刨鋪作業。（圖／公路總局）

公路總局表示，該計畫管道挖埋工程進度已超過90%，現正由管線單位陸續逐段進場佈纜及拔除桿線中，今日首鋪路段為第4標楓港~恆春之台26線修海山莊至海口路段，第4標後續將逐段於H會館路段及恆春機場~網紗等路段進行AC路面刨鋪。

另第3標水底寮~楓港路段於10月19日起，也即將開始逐段完成桿線拔除及路面瀝青混凝土刨鋪作業。公路總局預估相關管線和路面刨鋪作業在天氣良好條件下，力拼11月底完成。