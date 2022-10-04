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國慶連假持電子票證搭景點接駁線半價　大鵬灣琉球線只要53元

▲國慶連假，持電子票證搭乘景點接駁路線，均可享半價優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲國慶連假，持電子票證搭乘景點接駁路線，均可享半價優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國慶3天連假，公路總局為鼓勵民眾連假期間多加利用大眾運輸，這段期間，使用電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡等)搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠(限全票乘客)，其中行經屏東縣境的台灣好行路線有【9189】墾丁快線以及【9127D】大鵬灣琉球線，使用電子票證乘車，【9189】墾丁快線原價為352元優惠後只要176元、【9127D】大鵬灣琉球線原價為106元優惠後只要53元。

▲國慶連假，持電子票證搭乘景點接駁路線，均可享半價優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲國慶連假，持電子票證搭乘景點接駁路線，均可享半價優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

而屏東客運公司在國慶連假，持續提供大眾運輸服務、維持民眾行的需求，除積極辦理相關防疫工作，也請民眾搭乘時配合防疫措施，共同防治疫情降低傷害。

除了半價優惠，屏東客運與高墾線共營中心推出乘車優惠加贈好禮4選1活動，凡購買台灣好行「9189墾丁快線」來回票（原價802元），除了優惠期間來回套票只要450元外，還加碼贈送好禮4選1，好禮1摩斯漢堡指定兌換套餐、好禮2機車租賃折價券、好禮3水上活動折價券、好禮4泡湯體驗折價券，活動期間自10月1日起至12月31日止，限量27000套，售完為止。

屏東客運表示，疫情期間也提升防疫作為，已加強消毒場站及車輛，請民眾進出大眾運輸場站及搭乘客運時，務必佩戴口罩與配合防疫措施，降低病毒傳播風險。

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