國慶出遊！6大魔王省公路易塞時段曝　「收假日北上恐連塞8小時」

▲國慶連假蘇花公路將出現出遊車流。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假週六(10月8日)開跑，公路總局預估將出現大量觀光出遊車潮，其中包括台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台1線水底寮到楓港路段等，在收假日(10/10)當天收假北上車潮恐連塞8小時。

公路總局表示，國慶連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，預估10月7日下午至10月8日(連假首日)上午將有返鄉及出遊中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計10月9日下午起至10月10日全日。

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公路總局也公布6大省公路易塞路段、時段，包括台9線蘇花路廊的南向10月8日6-12時，北向10月9日16-19時、10月10日11-19時；台9線南迴公路往台東10月8日10-12時，以及往屏東10月10日12-20時等較塞；台1線水底寮至楓港路段，南向10月8日10-12時、10月9日至10月10日16-18時，以及北向10月8日10-12時、10月9日15-19時、10月10日12-20時等也會較塞。

▲國慶連假南迴公路將出現不少出遊車潮。（資料圖／台東縣警察局提供）

此外，易塞時段路段還包括台61線鳳鼻至香山路段，南向10月7日17-19時、10月8日10-13時，以及北向10月9日18-21時、10月10日16-20時；台61線竹南路段，南向10月9日10-12時，以及北向10月9日至10月10日15-21時；台61線中彰大橋路段，南向10月8日9-14時，以及北向10月9日至10月10日15-20時等，都會車多壅塞。

為疏導壅塞，公路總局表示，台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車及大客車優先行駛措施；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道之漸變措施，以維持車流順暢。

▲國慶連假重點省公路路段疏導措施。（圖／公路總局）

台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區等共7處平交路口封閉措施，並配合高速公路局於10月9~10日每日12至21時封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。

屏鵝公路(台1線、台26線) 部分，因應屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段並視流量啟動長距離調撥車道。