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張善政承諾將設立婦幼局　鄭運鵬：少了對法制的尊重

▲針對張善政宣布要成立婦幼局，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（14）日重申，藍營應該提出合理政策，張善政先生顯然少了對桃園的認識、也少了一點對法制的尊重。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲針對張善政宣布要成立婦幼局，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（14）日重申，藍營應該提出合理政策，張善政先生顯然少了對桃園的認識、也少了一點對法制的尊重。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

藍營昨天宣布要成立婦幼局，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（14）日指出，張善政先生想要進一步的照顧，我們絕對支持，只要是正面政策性的，我們都歡迎大家良性競爭，但牽涉到政府的組織，你就必須要有所選擇。應該要提出合理的政策說明，張善政先生顯然是少了一點對桃園的認識，也少了一點對法制的尊重。

鄭運鵬今天出席北區競選總部開箱記者會，會後受訪時針對藍營拋出要成立婦幼局議題重申，桃園市長長鄭文燦長兩任八年任期，是全台灣最照顧女性朋友、最照顧產婦與兒童的都市，例如6歲以下小朋友現在每個月領到5千元養育津貼，目前全國一致5千元津貼就是從鄭文燦市長「三三三政策」裡開始的，蔡英文總統的國家一起養政策，也是從2020年後看到桃園的生育率是全台灣最高，所以也學習桃園的「三三三政策」，目前是全國各縣市一致，讓所有縣市、爸爸媽媽、小朋友都享受到政府的照顧。

鄭運鵬表示：「婦幼的照顧本來就是桃園市的特色，張善政先生他想進一步的照顧，我們絕對都支持，只要是正面跟政策性的，我們都歡迎大家良性競爭，但牽涉到政府的組織，你就必須要有所選擇。桃園市人口數與現在的局處包括委員會，目前32個局處室已滿額，本來婦幼的照顧就分散在不同局處，有社會局、也有教育局，都發揮了很好的功能。如果要新設的話，也請他在法制上、體制上面，說明說他要去整併哪個局處，也要讓公務人員有所準備。他說不應該限制在框架，也請向大家說清楚與如何修法？這才是負責任的作法。」

鄭運鵬強調：「我的政策發表都會告訴大家，政策一定要合理、貼心與有未來性，貼心到每個市民朋友，提出合理的政策，不但可執行且有延續性，可以擴大舉辦，這才是合理的政策。我們的政策都有這個原則，張善政先生很顯然是少了一點對桃園的認識，也少了一點對法制的尊重。」

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