二水跑水節+蒸汽火車之旅　搭火車、通水祭、農村辦桌一次體驗

▲跑水節蒸汽火車之旅於14日開賣。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

彰化縣年度盛會「二水國際跑水節」結合建縣300週年，將於11月5、6日登場，參山國家風景區管理處也將於5日配合安排「二水跑水節蒸汽火車之旅」，並在10月14日（週五）上午10點在網路準時開賣，260個座位額滿為止，歡迎鐵道迷和有興趣的民眾把握機會。

參山處今天與彰化縣政府、二水鄉公所聯合召開車票開賣記者會，副縣長林田富、二水鄉長蘇界欽與參山處長曹忠猷共同邀請遊客把握機會上網搶票，從彰化搭國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車，到二水參加「通水祭」跑水祭典、品嘗農村饗宴辦桌。

曹忠猷表示，二水鄉是台灣早期台鐵幹線、集集線、台糖五分車三鐵匯集處，也剛好就在山水起點；「二水跑水節蒸汽火車之旅」將以DT-668蒸汽火車頭牽引自強號車廂，從彰化站搭載260名遊客到二水站，重現百年前蒸汽火車行駛縱貫鐵路場景，感受百年歷史的跑水風華。

除了搭乘國寶級的蒸汽火車，參山處也特別邀請社頭的福井食堂老闆陳朝強，親自在社頭站月台叫賣便當，重現當年販售鐵路便當的風情，鐵道迷可把握機會合照留念；蒸汽火車抵達二水後，遊客到達八堡圳活動現場即可體驗「通水祭」、「神轎跑水」、「與神跑水」等跑水祭典，及「跑水節市集趣」等熱鬧活動。

曹忠猷說，今天國門正式解封，邀請國外觀光客到台灣旅遊，感謝立委陳素月協助爭取經費，也希望軌道旅遊成為彰化平原旅遊特色，每年都能辦蒸汽火車旅遊；遊程套票為1199元，費用包含蒸汽火車來回車票（彰化站至二水站）、農村鄉宴（桌菜）、活動限量伴手禮及紀念明信片，參山處更加碼贈送100元市集優惠券，並可進入八堡圳，參與二水國際跑水節跑水，體驗先民蓽路藍縷開墾彰化平原的辛勞，限額260名。

買票遊客亦可自費加購「籠仔篙文創DIY」、「絲瓜布文創DIY」行程，限量30名，相關遊程將於14日（週五）上午10點準時開賣，網址：http://www.twleya.com.tw/2022changhualy/index.html，洽詢專線：金龍永盛旅行社 羅先生 04-23235789；中區甲種旅行業聯誼會 林小姐04-25253。