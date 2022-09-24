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快設鬧鐘！搭阿里山百年蒸汽火車賞楓　限定4場手刀快搶

▲阿里山賞楓主題列車將於12月行程，今年僅有4個梯次。（圖／林鐵及文資處提供）

▲阿里山賞楓主題列車將於12月行程，今年僅有4個梯次。（圖／林鐵及文資處提供）

記者楊惠琪／台北報導

入秋了，阿里山賞楓主題列車即將登場，往年幾乎場場秒殺，一票難求，今年邁入第四年，特別推出《楓雲季會》一日行程，由阿里山生態攝影達人黃源明帶領遊客搭乘百年國寶SL-31蒸汽火車，聆聽鐵道故事、走訪阿里山絕美的賞楓景點，限量4個梯次，每梯次限額60人，有興趣民眾要留意報名資訊。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於12月推出《SL-31蒸汽火車‧楓雲季會》主題列車行程，規劃12月5、12、19、26日行駛阿里山森林遊樂區，每梯次限額60人，每人費用2600元（含車資、達人領路與導覽費、餐費及限定紀念品），乘車日（含）前15天上午10點開放訂票。

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林鐵及文資處長黃妙修表示，有別於往年行程規劃，今年放入許多步行的路段，讓遊客更真實地貼近阿里山土地與感受森林氛圍，由「漫步在雲端的阿里山」版主及攝影達人黃源明，帶領遊客尋訪高山楓紅鐵道、小笠原觀景平臺、全新神木車站、慈雲寺等景點。

黃妙修說，國寶級蒸汽火車SL-31是美國LIMA公司於1915年製造的28噸SHAY型，為早期阿里山伐木運輸木材使用，主題列車活動以阿里山賞楓季為主軸，結合林鐵限定百年蒸汽火車的高山鐵道體驗，是全台獨一的絕美紅色饗宴，為提升主題列車遊程舒適度與品質，每梯次僅開放60位幸運兒搭乘。

《SL-31蒸汽火車‧楓雲季會》主題列車活動一律採網路預約購票（各車站窗口現場不發售本遊程），乘車日(含)前15天上午10點開放訂票，遊程細節及訂取票規則可參考「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」官網

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