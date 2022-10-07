　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵海線通車百年！　白沙屯媽祖首搭蒸汽火車「出巡」

▲12/26冬山鄉改制百年慶，國王號蒸汽火車DT668將首航宜蘭來加持。（圖／擷取自《冬山鄉長林峻輔臉書》）

▲國王號蒸汽火車DT668。（資料圖／擷取自《冬山鄉長林峻輔臉書》）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝海線通車滿100年，台鐵10月11日將舉辦慶祝活動，有「蒸汽火車國王」之稱的DT668蒸汽機車將牽引莒光號車廂，行駛海線迎百周年，白沙屯媽祖也將首度搭蒸汽火車「出巡」。

台鐵海線通車滿百年，10月11日舉辦一系列活動，其中蒸汽列車重返海線，當天上午9時由彰化站啟航，去程將停靠追分站、清水站、大甲站、日南站、通霄站及白沙屯站，大甲站及通霄站也將有各式表演與創意市集等活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵海線通車百周年，10月11日將舉辦慶祝活動並發售紀念票。（圖／台鐵局）

▲台鐵海線通車百周年，10月11日將舉辦慶祝活動並發售紀念票。（圖／台鐵局）

台鐵表示，白沙屯媽祖10月11日當天也將首次搭乘蒸汽火車，當天下午13時從通霄站上車至白沙屯站；回程下午14時22分停靠苑裡站，並邀請在地郭芝苑音樂協進會帶來音樂饗宴，民眾當日可先至車站窗口兌換月台證後進站參觀。

由於蒸汽列車中午時段抵達通霄站，台鐵局台中鐵路餐廳也推出「鄉味便當」一日快閃特賣，每份售價120元，僅限10/11活動當日，於台中車站台鐵便當店及通霄車站活動現場限量販售。

▲▼台鐵海線通車百周年，10月11日將舉辦慶祝活動並發售紀念票。（圖／台鐵局）

▲台鐵海線通車百周年，10月11日將舉辦慶祝活動並發售紀念票。（圖／台鐵局）

台鐵表示，配合海線通車滿百年，將發行紀念套票，每套內含談文站、大山站、新埔站、日南站、追分站等薄紙式月台票5張，以及通霄站名片式月台票1張，10月11日上午9時30分同步於大甲站及通霄站各販售1000套，每套售價100元，每人每次最多限購5套。

日南站則將在10月11日至10月17日(上午10時30分至下午4時30分)舉辦名片式車票特賣會。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
理財專家誆投資「乙太幣」海撈2.3億！　重判10年定讞
泰托兒所「唯一毫髮無傷」倖存女童曝光！　眼神呆滯惹心疼
快訊／桃園118名未滿3歲童錯打流感疫苗　榮總挨罰25萬元
5少女遭性侵拍淫照8百張！　淫狼補習班主任逼她塞牙刷
女議員參選人住家遭放炮轟炸！　男丟「稀飯麵線」叫囂
國慶連假3天「出勤薪水這樣算」！　這天可拿雙倍錢
醫驚曝：快篩「只猛打噴嚏」是錯的！　捅到有這感覺才正確
快訊／台肥轉投資「5年賠3億收攤」　前董座鍾榮吉等3人遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三重中央市場改造環境日夜生財　攤商：營收提升有感

黑白切菜單驚見「天梯」！ 老饕解答：爽脆彈牙超好吃

怕被笑太土！男大生與3損友「集資包養」嗨玩多人運動　超扯內幕曝

快訊／118名未滿3歲童錯打國光流感疫苗　桃園榮總挨罰25萬元

豪雨再下3天！國慶日溫度暴跌「低溫20度」　氣象局曝賞煙火最佳處

登山女神被爆當小三！「1現象」讓律師超傻眼　網：三觀扭曲

快訊／公費清冠一號使用對象今檢討！　指揮中心14:00說明

高中英聽首開放確診生應試！大考中心：未主動通報將取消資格

快訊／豪雨彈猛襲！北北基宜5縣市豪大雨特報　防坍方溪水暴漲

客人喊「我要載配」她傻了！解釋一出　飲料店員全昏頭：超87

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

三重中央市場改造環境日夜生財　攤商：營收提升有感

黑白切菜單驚見「天梯」！ 老饕解答：爽脆彈牙超好吃

怕被笑太土！男大生與3損友「集資包養」嗨玩多人運動　超扯內幕曝

快訊／118名未滿3歲童錯打國光流感疫苗　桃園榮總挨罰25萬元

豪雨再下3天！國慶日溫度暴跌「低溫20度」　氣象局曝賞煙火最佳處

登山女神被爆當小三！「1現象」讓律師超傻眼　網：三觀扭曲

快訊／公費清冠一號使用對象今檢討！　指揮中心14:00說明

高中英聽首開放確診生應試！大考中心：未主動通報將取消資格

快訊／豪雨彈猛襲！北北基宜5縣市豪大雨特報　防坍方溪水暴漲

客人喊「我要載配」她傻了！解釋一出　飲料店員全昏頭：超87

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　截圖瘋傳！律師驚吐88字

OL國圖戶外區放便當　進館放包包回來傻眼：已遭背包男吃光光

51歲大媽奪《王者榮耀》冠軍！輔助女兒當上「決賽MVP」

全門市都有！「手搖飲免費喝」剩今天　只要1動作直接爽喝

容忍共軍挑釁底線在哪？　速調建軍工作贏回民心

諾貝爾和平獎今登場　澤倫斯基呼聲高！搶先預測奪獎6大熱門人選

北市11／5電視辯論　蔣萬安「第一時間就答應」：會全力以赴

美軍發動空襲！擊斃2名ISIS高階成員　包括組織5大頭目之一

理財專家誆投資「乙太幣」海撈2.3億　每月獲利超過千萬！

好市多開賣Volvo油電車　售價曝光「送3萬購物金」！

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

生活熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

台大電機畢業「不進科技業」　網解答原因

她31歲還在領3萬　嘆不敢談戀愛

國動預言「蔡英文死訊」遭罰　統神：法官亂判啦

豪大雨狂襲5縣市！「大雨在定點」　鄭明典：雨區逐擴大明天最潮濕

郵差按完門鈴秒閃！他見華麗甩尾氣炸

北北基等5縣市防大豪雨　3地區降水異常

她結帳弄掉1元　客懶得彎腰撿結局傻眼

律師56字　揭「登山女神提告」真正目的

今晚開始！彰化狗屎夜市　一周改開5天

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

更多熱門

相關新聞

南迴線電車線「還沒驗收」就斷落　施工單位鐵道局：該負責就負責

南迴線電車線「還沒驗收」就斷落　施工單位鐵道局：該負責就負責

台鐵大武=瀧溪站間電車線昨(10/5)因不明原因斷落約200公尺，行車中斷約2個多小時，而該電車線為交通部鐵道局施作南迴電氣化剛鋪設不到2年的電車線，迄今尚未移轉驗收給台鐵，新電車線發生斷落事故，交通部鐵道局表示，原因仍待調查，若是電車線本身問題，該負責就負責。

東港媽祖遶境入廟　男伸鹹豬手摸長髮女臀部

東港媽祖遶境入廟　男伸鹹豬手摸長髮女臀部

東港義消帶領醫療隨香客　守護東港蝦米媽遶境

東港義消帶領醫療隨香客　守護東港蝦米媽遶境

台鐵老師傅釋私房菜首推「時光隱味」特色便當　明起2地點開賣

台鐵老師傅釋私房菜首推「時光隱味」特色便當　明起2地點開賣

電車線新設不到2年就斷落　今年逾10起！立委批檢查車延交卻解列管

電車線新設不到2年就斷落　今年逾10起！立委批檢查車延交卻解列管

關鍵字：

台鐵海線百年通車白沙屯媽祖蒸汽火車

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

雪乳妹9年前「整型前舊照」震撼出土！

沒確診過＝天選之人？研究揭「身體超慘情況」

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面