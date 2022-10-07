台鐵海線通車百年！　白沙屯媽祖首搭蒸汽火車「出巡」

▲國王號蒸汽火車DT668。（資料圖／擷取自《冬山鄉長林峻輔臉書》）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝海線通車滿100年，台鐵10月11日將舉辦慶祝活動，有「蒸汽火車國王」之稱的DT668蒸汽機車將牽引莒光號車廂，行駛海線迎百周年，白沙屯媽祖也將首度搭蒸汽火車「出巡」。

台鐵海線通車滿百年，10月11日舉辦一系列活動，其中蒸汽列車重返海線，當天上午9時由彰化站啟航，去程將停靠追分站、清水站、大甲站、日南站、通霄站及白沙屯站，大甲站及通霄站也將有各式表演與創意市集等活動。

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▲台鐵海線通車百周年，10月11日將舉辦慶祝活動並發售紀念票。（圖／台鐵局）

台鐵表示，白沙屯媽祖10月11日當天也將首次搭乘蒸汽火車，當天下午13時從通霄站上車至白沙屯站；回程下午14時22分停靠苑裡站，並邀請在地郭芝苑音樂協進會帶來音樂饗宴，民眾當日可先至車站窗口兌換月台證後進站參觀。

由於蒸汽列車中午時段抵達通霄站，台鐵局台中鐵路餐廳也推出「鄉味便當」一日快閃特賣，每份售價120元，僅限10/11活動當日，於台中車站台鐵便當店及通霄車站活動現場限量販售。

▲台鐵海線通車百周年，10月11日將舉辦慶祝活動並發售紀念票。（圖／台鐵局）

台鐵表示，配合海線通車滿百年，將發行紀念套票，每套內含談文站、大山站、新埔站、日南站、追分站等薄紙式月台票5張，以及通霄站名片式月台票1張，10月11日上午9時30分同步於大甲站及通霄站各販售1000套，每套售價100元，每人每次最多限購5套。

日南站則將在10月11日至10月17日(上午10時30分至下午4時30分)舉辦名片式車票特賣會。