台鐵海線通車百年！媽祖首搭蒸汽火車出巡　鐵道迷擠爆朝聖

▲台鐵海線通車百年，媽祖首搭DT668蒸汽火車出巡。（圖／台鐵局提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵海線通車滿100週年，今(10/11)舉辦慶祝活動，其中DT668蒸汽火車在海線風華再現復駛，白沙屯媽祖也在通霄站首度搭乘蒸汽火車「出巡」，吸引不少民眾爭相目睹。

為慶祝台鐵海線通車第100週年，有「蒸汽火車國王」之稱DT668火車牽引莒光號車廂在海線復駛，DT668蒸汽火車上午9時從彰化站啟航，沿途停靠追分站、清水站、大甲站、日南站、通霄站及白沙屯站，所到之處吸引鐵道迷搶拍「蒸汽火車國王」風采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵海線通車百年，DT668蒸汽火車風華再現。（圖／台鐵局提供）

白沙屯媽祖也在通霄站首次搭乘蒸汽火車「出巡」，車站擠爆人潮，民眾爭相目睹。

台鐵局配合海線通車百週年發行紀念套票，上午9時30分也同步於大甲站及通霄站各販售1000套，每套售價100元，還未開賣即吸引民眾排隊，不到中午就銷售一空，有民眾撲空一度爆氣。

台鐵台中鐵路餐廳也特別推出「鄉味便當」，結合台鐵便當明星排骨與海線在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，佐以海線幸福鄉味配菜，現場熱銷一空。

▲▼台鐵海線通車百年，媽祖首搭DT668蒸汽火車出巡。（圖／台鐵局提供）

海線通車百年吸引大批民眾朝聖，台鐵表示，海線通車百週年魅力無窮具有歷史意義，藉由今天的慶祝活動作為承先啟後的象徵，一起與海線邁入下一個一百年。