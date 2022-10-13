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社會 社會焦點 保障人權

施暴警現身道歉！願賠10萬...雙方調解破局　無辜男要求汰除惡警

▲▼ 三重調解委員會 。（圖／記者戴上容攝）

▲無辜遭打的黃男家屬及搞烏龍打錯人的施暴警，昨在三重調解委員會進行調解 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

三重警日前搞烏龍抓錯人爆打路人一案，昨（12）日進入調解程序，然挨打的黃男因有事並未出席，施暴警在委員會對黃男一方致歉，並提出對黃男撤告及賠償10萬金額給黃男，黃男一方不能接受，談判破局。黃男事後在臉書PO文要求汰換惡警，並批警方長官以「烏賊戰術」模糊焦點，他會堅持循法律途徑為自己討回公道。

回顧案情，新北市黃男日前從住家下樓領錢，被警察誤認成通緝犯遭三重2警暴打，傷勢嚴重，黃男對4名警察提告傷害、妨害自由等罪狀，施暴員警也對黃男提告傷害罪、妨害公務。

▲▼ 遭警報打的黃男 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 遭警爆打的黃男，日前赴新北檢提告 。（圖／記者戴上容攝）

▲三重員警在地上與黃男發生扭打，員警在過程中也受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重員警在地上與黃男發生扭打，員警在過程中也受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日下午3點，在翁姓警察申請下，翁、江2警及黃男兒子、律師共4人進入三重調解委員會調解，2警向黃男一方致歉「對不起」後，由資深調解委員向雙方說明程序，隨後商討和解金，過程僅約30分鐘，氣氛平靜。

事後，遭打的黃男在臉書上PO文表示，幸好他沒法去參加，不然他會血壓上升當場腦出血。調解後他才知道，人命在新北市多麼不值錢。惡警提出要拿出10萬元當作賠償金，警方也會很仁慈的對他撤銷傷害與妨害公務告訴。

黃男重申，他只有一個訴求，一定要汰除動用私刑的惡警。惡警察繼續留在警界，大事化小，小事化無，改天就會繼續對待其他市民。黃也提到，長官當時以「烏賊戰術」模糊焦點，向媒體朋友提出「天價」和解金 150萬元。真是滑天下之大稽。在沒有汰除惡警為前提下，他是連150萬都不會接受的！

黃說，調解會讓他大開眼界，律師直接拒絕，他一定會循司法的途徑討回公道。這次的事件不是他一個人的事，而是全新北市及全國所有善良老百姓的事。試想若是警察可以這樣爆打人民都沒事，大家還能安心過日子嗎？

三重警分局表示，調解結束後，永福所長及2位同仁在調解會門口當場跟黃民兒子表達歉意，並表示想跟當事人約時間當面表達歉意並後續案件處理，同仁持續與黃民保持聯繫，表達善意。

▲▼ 三重調解委員會 。（圖／記者戴上容攝）

▲雙方在三重調解委員會調解，談判破局 。（圖／記者戴上容攝）

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