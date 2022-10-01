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151林彥君25萬腳踏車「上2個鎖」停三重被偷了！警方急捉賊

▲▼ 151 腳踏車遭竊 。（圖／翻攝自151林彥君Facebook）

▲林彥君腳踏車遭竊 。（圖／翻攝自151林彥君Facebook）

記者戴上容／新北報導

女藝人林彥君151日前將其汽車停放在新北市三重區新北環快下停車場，隔日卻發現掛在車尾後方、要價25萬還特別鎖了2個鎖的SANTA CRUZ越野自行車不見了！林彥君當晚急在臉書po文，委託車友到派出所報案，希望警方能幫忙找回愛車；三重警方表示，已擴大調閱監視器，積極追緝竊嫌到案說明，依法究辦。

藝人林彥君151在2013年加入《食尚玩家》，和阿諾、阿龐、哈孝遠等人搭檔主持，活潑的主持風格令人印象深刻。

林彥君151日前將一輛汽車停放在新北市三重區新北環快下停車場內，後方掛著一台要價約25萬的紅色SANTA CRUZ越野自行車，為保安全，還特地鎖了2個鎖請江姓車友幫忙看雇，9月28日晚間9時27分左右，江姓車友前往察看，當時紅色SANTA CRUZ 越野自行車安在。

未料，隔天晚上9時許，江男前往開車，卻發車尾後攜車架鎖頭被破壞，自行車遭竊，趕緊聯繫林彥君151並報警處理。林彥君151得知消息後在臉書po文，「我的車子被偷了，可以請大家幫我找找嗎？就是照片上這台車，連比賽的號碼牌都還沒拆！」希望網友們能幫忙協助愛車。

三重警方表示，已調閱附近監視器，並查訪附近運動民眾，但由於案發處監視器有死角，無法釐清竊嫌身分，目前已擴大調閱其他沿路監視器畫面，積極追緝竊嫌到案說明，依法究辦。

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