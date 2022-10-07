台南市調解業務講習暨表揚大會　反賄乾淨選風不變調

▲台南地檢署羅瑞昌檢察官，特受邀主講「賄選案例與國民法官」課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝調解委員們對於疏減訟源的付出與奉獻，台南市政府特別結合台南地檢署及台南地院於7日上午在台南東東宴會式場，舉辦「2022年調解業務講習暨表揚大會」，活動計有調解委員、各區區長、民政課長、幹事等共計660人共同與會，由市長黃偉哲親自頒獎予各區調解績效優良的調解委員，場面盛大隆重。

隨著民眾法律意識高漲，涉訟事件亦隨之增加，如案件在起訴後都付諸法院審理程序，法院恐不勝負荷，鄉鎮市區調解是事件未進入法院進行訴訟程序之前解決紛爭途徑之一，調解制度既可節省時間、金錢，避免長年訟累，尤其在不傷和氣又解決問題的情形下，往往更能有效、妥適地解決當事人紛爭，促進社會和諧。

台南市調解委員共有408位，在各區調解委員會竭心盡力的付出下，2021年台南市調解案件數高達11190件，調解成立件數為9425件，調解成立率高達84.2％，績效卓著，而2022年度獲得績效優良調解委員計有287位，其中包含榮獲服務年資行政院長獎（服務年資滿20年)為中西區謝銀子委員；榮獲服務年資內政部長獎（服務年資滿16年)為安定區方文德委員等5位；榮獲協同調解案件績優人員行政院長獎謝鴻斌主任；榮獲協同調解案件績優人員法務部長獎為林子文秘書；服務滿8年的市長獎5名、獨任調解市長獎(年度獨任調解件數30件以上)152名、協同調解市長獎11名、轉介調解市長獎107名及調解鼓勵獎4名。

台南地檢署也透過參與臺南市各區調解業務座談會，藉由檢察官親自與會共談，增進調解委員們的專業知識與溝通技巧，以及面對當事人時，該如何提供專業意見及保護彼此權益，有助於減少訴訟紛爭並順遂未來調解業務之執行。

調解委員因具有豐富社會知識經驗，品行端正，著有信譽，能獲得當事人所信任，在鄰里之間具有相當之威望，適逢2022年地方公職人員選舉將至，調解委員往往成為兵家必爭希望獲得支持的對象，有鑑於此，本次會議特邀羅瑞昌檢察官，主講「賄選案例與國民法官」課程。

羅檢察官以自身豐富之辦案經驗，深入解析可能構成賄選之不法態樣，避免相關人員因一時疏忽或念及交情等因素而誤觸法網；另也不忘再次呼籲，不當選舉操作背後恐有不法資金或勢力，須當心通訊軟體、資訊媒體之資訊戰或假訊息，並鼓勵調解委員們一同擔任反賄選大使，踴躍提供賄選情資（檢舉賄選專線0800-024-099），檢警調廉等執法人員必定有聞便查、查明便辦，共同為乾淨選舉、廉潔家園盡一份心力！