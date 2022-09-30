獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼X你娘15次...你現在完蛋了

記者戴上容、陳雕文／新北報導

新北市黃男日前被警方誤認成通緝犯，遭三重翁、江2警爆打，事隔11日，黃男30日赴新北地檢按鈴，對4名警察提告傷害、妨害自由等罪狀。《東森新媒體ETtoday》獨家取得「始末錄音檔」，錄音檔中可聽見，警察短短1分鐘，完全不聽黃男喊抓錯人，瘋狂罵X你娘15次。

▲遭警爆打的黃男 。（圖／記者戴上容攝）

回顧整起事發經過，20日晚間9點多，員警埋伏時誤認54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，先上前逼問「你是不是XXX」，接著出手拉人想帶回派出所，黃男嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，路人急忙表明身分仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

無辜被爆打的黃男今天在兒子陪同下，到新北地檢署提告，黃男，現在眼睛閉起來，就想到穿白衣服警察的惡魔般的笑聲及大拳坐在身上一直攻擊，三重警分局一句道歉都沒有，現在很多好人提供新證據，為了平復心情他決定今天到地檢署提告。

黃男說，這些日子都是靠他兒子和律師盡力幫他蒐集證據，鄰居提供「完整的錄音檔案」，可以徹底的還原，檔案中可以聽到警察一直對他吼三字經，他重聽錄音檔，覺得自己能夠活下來，已經是萬幸了。

《東森新媒體ETtoday》記者獨家取得「始末錄音檔」，錄音檔是從警察埋伏說第一句話，到後面黃男被壓制在地的狀況，錄音檔中可聽到，警察在短短一分鐘問候黃男親娘X你娘15次。

黃男：你是什麼人？

警察：X你娘、警察、警察、X你娘、三小、X你娘、三小

警察：你現在完蛋了就對了！警察！X你娘X你娘、X你娘

黃男：你認錯人了啦！

警察：三小、三小、壓制好、壓制好、趴下

警察：X你娘、X你娘、X你娘、X你娘、X你娘……

黃男：你認錯人了啦！

警察：X你娘、X你娘、X你娘、X……

新北市警察局回應：分局除電話關懷外，也派員親自前往黃民住家探視慰問黃民計有8次，希望藉以表達警方的關心與誠意，另為促進當事人雙方取得共識，翁姓員警已於09月29日至三重區調解委員會申請調解，也希望取得當事人的諒解。

兩位員警已各記過1次並調職處分，靜待司法調查，所長申誡2次，本分局從重議處在案，絕不輕易姑息，新北市警局與本分局會持續關懷黃民，並積極協調後續事宜。