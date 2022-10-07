回收車失控撞路邊箱型車　「損失百萬」成衣商怨：只肯賠我3成

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港1名從事服飾販售業的曾姓男子，8月間將自小貨車停在家門口，莫名遭到清潔隊回收車撞毀，不僅車子被撞爛，車上原本要賣的服飾，也因為沾上玻璃無法再賣，財物損失超過百萬，更慘的是2個月來無法工作，完全沒有收入。而上週到調解委員會進行調解，保險公司只願意賠償35萬，讓他大表不滿上網爆料。對此，鹿港鎮公所強調，將會拿出最大誠意，順利和解。

▲鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。

此件車禍事故發生在8月19日下午2點多，李姓駕駛清潔隊資源回車行駛在鹿草路二段時，整輛車子忽然偏離車道，直撞撞上曾男停在路邊白線內的箱型車，車尾瞬間被撞凹變形、車身也被撞爛，回收車上副駕駛座乘客受困，一度雙腳被夾在回收車內無法動彈，後來才被消防人員救出送醫。據肇事駕駛李男則則供稱，是因為逆光才會發生意外。

▲箱型車被撞後衝出白線。

由於曾男與友人合夥從事服飾販售業，箱型車上放了許多衣服，被撞後不僅車輛全損、生財器具部分因撞擊變形及斷裂無法無法修復繼續使用，車上販售的服飾，由於沾滿玻璃碎片及髒污，無法再出售，所造成的營業損失粗估超過100萬元，至今仍無法工作，調解結果對方只願賠35萬元，後續還得面對龐大的貨款，快被壓得喘不過氣了，昨天將車禍財損po上「爆料公社」。

▲箱型車凹陷玻璃破碎，放置在車內的服飾受損。

針對此案，鹿港鄉公所主秘洪誌誠表示，上周已經進行首次調解，雙方在理賠認知上有部分的小差異，目前已經請保險公司積極協助處理中，本周已經針對曾先生提出的財損做進一步確認，後續將會拿出最大誠意，會與對方談理賠相關事宜，讓此事件能圓滿落幕。

▲箱型車凹陷玻璃破碎，放置在車內的服飾受損。