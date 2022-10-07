　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

回收車失控撞路邊箱型車　「損失百萬」成衣商怨：只肯賠我3成

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港1名從事服飾販售業的曾姓男子，8月間將自小貨車停在家門口，莫名遭到清潔隊回收車撞毀，不僅車子被撞爛，車上原本要賣的服飾，也因為沾上玻璃無法再賣，財物損失超過百萬，更慘的是2個月來無法工作，完全沒有收入。而上週到調解委員會進行調解，保險公司只願意賠償35萬，讓他大表不滿上網爆料。對此，鹿港鎮公所強調，將會拿出最大誠意，順利和解。

▲▼鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）▲▼鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。

此件車禍事故發生在8月19日下午2點多，李姓駕駛清潔隊資源回車行駛在鹿草路二段時，整輛車子忽然偏離車道，直撞撞上曾男停在路邊白線內的箱型車，車尾瞬間被撞凹變形、車身也被撞爛，回收車上副駕駛座乘客受困，一度雙腳被夾在回收車內無法動彈，後來才被消防人員救出送醫。據肇事駕駛李男則則供稱，是因為逆光才會發生意外。

▲鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲箱型車被撞後衝出白線。

由於曾男與友人合夥從事服飾販售業，箱型車上放了許多衣服，被撞後不僅車輛全損、生財器具部分因撞擊變形及斷裂無法無法修復繼續使用，車上販售的服飾，由於沾滿玻璃碎片及髒污，無法再出售，所造成的營業損失粗估超過100萬元，至今仍無法工作，調解結果對方只願賠35萬元，後續還得面對龐大的貨款，快被壓得喘不過氣了，昨天將車禍財損po上「爆料公社」。

▲▼鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

箱型車凹陷玻璃破碎，放置在車內的服飾受損。

針對此案，鹿港鄉公所主秘洪誌誠表示，上周已經進行首次調解，雙方在理賠認知上有部分的小差異，目前已經請保險公司積極協助處理中，本周已經針對曾先生提出的財損做進一步確認，後續將會拿出最大誠意，會與對方談理賠相關事宜，讓此事件能圓滿落幕。

▲▼鹿港清潔隊資源回收車撞路邊箱型車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲箱型車凹陷玻璃破碎，放置在車內的服飾受損。

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

回收車失控撞路邊箱型車　「損失百萬」成衣商怨：只肯賠我3成

台北捷運警順腳踼開滾輪椅　同僚告他「用椅子殺人」結局出爐

快訊／台中男工地施作護欄跌落4.6m　後腦撞地傷重搶救不治

殯葬男格鬥技壓妻頸成傷！挨告辯「對社會有貢獻」　求緩刑碰壁

離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官　竟開小差狂喝爛醉

美女街頭講電話...怪人持武士刀指她肚子　店員降鐵門即刻救援

遭搶手機嗆聲挑釁...學弟持刀劃傷學長　校方：自衛行為不處分

北車買壽司不能刷卡　外籍男推倒女店長！網轟：把台灣人當塑膠

雲林女大生衝台中見帥情郎...反被嗆「殺妳全家」　超商內趴桌大哭

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

回收車失控撞路邊箱型車　「損失百萬」成衣商怨：只肯賠我3成

台北捷運警順腳踼開滾輪椅　同僚告他「用椅子殺人」結局出爐

快訊／台中男工地施作護欄跌落4.6m　後腦撞地傷重搶救不治

殯葬男格鬥技壓妻頸成傷！挨告辯「對社會有貢獻」　求緩刑碰壁

離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官　竟開小差狂喝爛醉

美女街頭講電話...怪人持武士刀指她肚子　店員降鐵門即刻救援

遭搶手機嗆聲挑釁...學弟持刀劃傷學長　校方：自衛行為不處分

北車買壽司不能刷卡　外籍男推倒女店長！網轟：把台灣人當塑膠

雲林女大生衝台中見帥情郎...反被嗆「殺妳全家」　超商內趴桌大哭

台灣下修持股上市櫃5％要申報　外媒：壽險公司尋求豁免披露

Angelababy爆現身寺廟求姻緣！素顏「真面目現形」0偽裝全被拍

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

喜馬拉雅山「核災級雪崩」　10秒吞30帳篷！眾人奔逃

社會熱門新聞

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

碎唸老婆都不洗碗慘了　妻拿菜刀追砍老公

23歲男遭詐團黑吃黑打死 　母淚：希望他們都死

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

即／恐怖情人開車輾過女軍人　判決結果出爐

補習班主任拍800張少女裸照　重判27年

為護妻耍官威！法官2年前曾領愛心便當惹議

南投男大生疑遭霸凌　持美工刀反擊劃傷同學

攀玉山東峰摔落！40歲男墜百公尺深谷亡

學弟持美工刀劃傷學長　科大：屬自衛不處分

遭黑吃黑打死！23歲陽光男生活照曝光

即／急刪手機對話記錄　彰化E奶女蛇頭再押

更多熱門

相關新聞

撞傷女騎士逃逸　通輯犯車上滿是議員宣傳品　

撞傷女騎士逃逸　通輯犯車上滿是議員宣傳品　

彰化福興鄉昨(7)日晚間發生一起肇逃車禍，陳姓駕駛(23)歲駕駛自小貨車，車上還載著乘客，後方車斗載著某議員宣傳物品，行經彰水路與福工路口時闖紅燈，撞倒騎乘電動機車的蘇姓女移工後棄車逃逸。警方調查後發現陳身揹洗錢防制法、過失傷害、妨害秩序及詐欺等5項通緝，鹿港警分局正全面追緝他到案。

台南市調解業務講習暨表揚大會

台南市調解業務講習暨表揚大會

三山國王客底文化節　永靖燈籠街正式啟動

三山國王客底文化節　永靖燈籠街正式啟動

年薪40萬以下能買房嗎？　全台小資購屋熱區大盤點

年薪40萬以下能買房嗎？　全台小資購屋熱區大盤點

彰化學生不用坐路邊等車了！縣府2天裝好座椅

彰化學生不用坐路邊等車了！縣府2天裝好座椅

關鍵字：

彰化鹿港清潔隊資源回收車調解

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面