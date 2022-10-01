拒捕惡徒身分曝！槍毒慣犯罹漸凍症　攀牆躲警...還持手榴彈拒捕

▲陳志明昨淡水拒檢撞傷無辜民眾，警開槍對峙，原來這名惡徒是漸凍惡匪陳志明 。（資料照／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北警方昨晚上8時許於淡水區進行攔檢，一名男毒蟲拒絕下車，倒車撞傷檳榔攤鄭姓老闆娘，警急轟4槍，啟動警網逮捕這名惡徒，如今惡徒身分曝光，原來他是患有「漸凍症」悍匪陳志明，過去劣跡累累，曾拿手榴彈與警對峙，近期最誇張的是光天化日下當起「蜘蛛人」攀民宅，這次再度落網。

▲新北毒蟲拒檢開車撞民眾。（圖／記者戴上容翻攝）

陳志明有多起槍砲、毒品等前科，作風向來以不要命著稱。2004年陳嫌因毒品犯罪在新北板橋區被警圍捕，陳嫌竟拿出手榴彈，想來個玉石俱焚，後來在妻子出面溫情喊話下才軟化就逮，陳嫌因此被關了8年。

2012年陳嫌出獄後仍從事槍、毒買賣，被北市、新北、桃園等警方逮捕多次。2021年3月再次與警在西門町街頭爆發槍戰再度被警制伏，陳嫌這次移送新北地檢署後，出示就醫證明指稱自己患有「漸凍症」，須長期接受治療，檢察官於是裁定10萬元交保，交保期間，陳又因未依規定到派出所簽到而被通緝。

2021年12月，陳嫌又因毒品被警方鎖定，警方攜槍重裝出隊上午7時再度攻堅，陳嫌拒捕，竟從陽台爬牆當起「蜘蛛人」逃逸！後來警方開11槍擊中他左大腿，陳嫌吊掛3樓，鮮血不斷地流，在體力不支時，警方將他拉回屋內逮捕及救治。

▲陳嫌當時拒捕，竟從陽台爬牆當起「蜘蛛人」逃逸！（資料照／戴上容翻攝）

陳嫌昨天晚間8時許駕車行經淡水區中山路129號時，遇警攔查，他拒檢倒車逃逸，過程中撞倒檳榔攤鄭姓老闆娘，警方立刻先對空鳴槍，再對著轎車連開4槍，通報警網攔截圍捕，最後在中正東路40號前攔下該車，將陳嫌拖下車壓制後上銬逮捕，再被警逮捕！至於無辜遭撞鄭女是左腳踝擦挫傷，無生命危險。

▲新北毒蟲拒檢開車撞民眾。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼陳志明左大腿中槍，一拐一拐走進刑大 。（資料照／記者陳以昇攝）