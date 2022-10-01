　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒捕惡徒身分曝！槍毒慣犯罹漸凍症　攀牆躲警...還持手榴彈拒捕

▲▼陳志明左大腿中槍，一拐一拐走進刑大 。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳志明昨淡水拒檢撞傷無辜民眾，警開槍對峙，原來這名惡徒是漸凍惡匪陳志明 。（資料照／記者陳以昇攝）

 記者戴上容／新北報導

新北警方昨晚上8時許於淡水區進行攔檢，一名男毒蟲拒絕下車，倒車撞傷檳榔攤鄭姓老闆娘，警急轟4槍，啟動警網逮捕這名惡徒，如今惡徒身分曝光，原來他是患有「漸凍症」悍匪陳志明，過去劣跡累累，曾拿手榴彈與警對峙，近期最誇張的是光天化日下當起「蜘蛛人」攀民宅，這次再度落網。

▲▼新北毒蟲拒檢開車撞民眾。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北毒蟲拒檢開車撞民眾。（圖／記者戴上容翻攝）

陳志明有多起槍砲、毒品等前科，作風向來以不要命著稱。2004年陳嫌因毒品犯罪在新北板橋區被警圍捕，陳嫌竟拿出手榴彈，想來個玉石俱焚，後來在妻子出面溫情喊話下才軟化就逮，陳嫌因此被關了8年。

2012年陳嫌出獄後仍從事槍、毒買賣，被北市、新北、桃園等警方逮捕多次。2021年3月再次與警在西門町街頭爆發槍戰再度被警制伏，陳嫌這次移送新北地檢署後，出示就醫證明指稱自己患有「漸凍症」，須長期接受治療，檢察官於是裁定10萬元交保，交保期間，陳又因未依規定到派出所簽到而被通緝。

2021年12月，陳嫌又因毒品被警方鎖定，警方攜槍重裝出隊上午7時再度攻堅，陳嫌拒捕，竟從陽台爬牆當起「蜘蛛人」逃逸！後來警方開11槍擊中他左大腿，陳嫌吊掛3樓，鮮血不斷地流，在體力不支時，警方將他拉回屋內逮捕及救治。

▲▼陳志明左大腿中槍，一拐一拐走進刑大 。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳嫌當時拒捕，竟從陽台爬牆當起「蜘蛛人」逃逸！（資料照／戴上容翻攝）

陳嫌昨天晚間8時許駕車行經淡水區中山路129號時，遇警攔查，他拒檢倒車逃逸，過程中撞倒檳榔攤鄭姓老闆娘，警方立刻先對空鳴槍，再對著轎車連開4槍，通報警網攔截圍捕，最後在中正東路40號前攔下該車，將陳嫌拖下車壓制後上銬逮捕，再被警逮捕！至於無辜遭撞鄭女是左腳踝擦挫傷，無生命危險。

▲▼新北毒蟲拒檢開車撞民眾。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北毒蟲拒檢開車撞民眾。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼陳志明左大腿中槍，一拐一拐走進刑大 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼陳志明左大腿中槍，一拐一拐走進刑大 。（資料照／記者陳以昇攝）

▲▼陳志明左大腿中槍，一拐一拐走進刑大 。（圖／記者陳以昇攝）

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
「好市多萬元賓士車」開箱！差點載不回家　網狂求1配件
「露鳥軍團」跑進漁市場　大媽狂重播：個個大條XX！
指揮中心還不能撤！關鍵原因曝　疫苗藥品都會銷毀
中國貨船集體中毒！　至少12人死亡
獨／16歲少女北宜慘死前曾傳「求救訊息」！　內容曝光
60歲長輩「備註7字」超狂拿到8成貸款！　內人曝關鍵
勾人夫「舔下體」IG狂吸粉！　小三辣模慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她進入娃娃機店偷7百元美樂蒂　派出所外閒晃...當場被認出

三寶「保齡球式」撞整排車！再把自己甩路上　網譏：機車有了靈魂

刁車成路障...九頭身正妹警香汗淋漓幫推百米　宣導片美女角現身

獨／少女北宜慘死前曾傳求救訊息...內容曝光　男友心碎：願負責

私有地不給走「地主故意刨路」　害嬤摔到住院…居民控鎮公所擺爛

勾人夫綑綁舔下體...IG狂吸粉！　辣模嬌喊「一起飛」惹火正宮慘了

左轉小貨車硬撞過來　女騎士噴飛2m翻3圈！倒地不起慘摔送醫

拒捕惡徒身分曝！槍毒慣犯罹漸凍症　攀牆躲警...還持手榴彈拒捕

台61線強鹼外洩1公里「3騎士灼傷」　環保局急清理...警追肇事者

國道驚魂！天外飛來70公分鐵條...砸穿擋風玻璃　驚悚畫面曝！

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

她進入娃娃機店偷7百元美樂蒂　派出所外閒晃...當場被認出

三寶「保齡球式」撞整排車！再把自己甩路上　網譏：機車有了靈魂

刁車成路障...九頭身正妹警香汗淋漓幫推百米　宣導片美女角現身

獨／少女北宜慘死前曾傳求救訊息...內容曝光　男友心碎：願負責

私有地不給走「地主故意刨路」　害嬤摔到住院…居民控鎮公所擺爛

勾人夫綑綁舔下體...IG狂吸粉！　辣模嬌喊「一起飛」惹火正宮慘了

左轉小貨車硬撞過來　女騎士噴飛2m翻3圈！倒地不起慘摔送醫

拒捕惡徒身分曝！槍毒慣犯罹漸凍症　攀牆躲警...還持手榴彈拒捕

台61線強鹼外洩1公里「3騎士灼傷」　環保局急清理...警追肇事者

國道驚魂！天外飛來70公分鐵條...砸穿擋風玻璃　驚悚畫面曝！

縣市長候選人不重視教育！不到5成提出教育政見「免費營養午餐最有感」

「陳時中被周玉蔻搞掛了」　他預估：蔣萬安黃珊珊輸贏只在1、2萬票

台灣軟體界獨角獸！玩美移動合併上市審查生效　啟動赴美掛牌

外國客來台確診「治療擬改自費」　衛福部長揭調整時間點

三上悠亞結婚了？　「披上絕美白紗」真相曝光⋯老司機暴動

及時雨！桃園平鎮教養院居住房老舊　台北市和平扶輪社募42萬暖助

她進入娃娃機店偷7百元美樂蒂　派出所外閒晃...當場被認出

三寶「保齡球式」撞整排車！再把自己甩路上　網譏：機車有了靈魂

泰國10月起COVID-19降級！入境規定回復疫情前　免出示疫苗證明

指揮中心還不能撤！關鍵原因曝　「EUA失效」疫苗藥品都要銷毀

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！　他神用15秒震天喇叭聲逼退

社會熱門新聞

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！　為尋歡狠騙髮小

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

洗碗太累下海成紅牌　長腿女1天接6攤

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

班長逼小兵看A片打手槍　還要求再一次　

「人夫舔下體」IG狂吸粉　小三辣模慘了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面