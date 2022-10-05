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警打人還要告傷害！三重分局：雙方均有受傷...無法干涉同仁提告

▲三重員警在地上與黃男發生扭打，員警在過程中也受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重員警在地上與黃男發生扭打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局永福派出所員警日前在埋伏逮捕通緝犯時，誤認一名黃姓民眾為當事人，雙方發生拉扯扭打，過程中造成黃男受傷，事發後，警局對2警及所長做出懲處，並9次向受傷黃男慰問致歉，無奈在第一次和解時無共識，黃男今在2立委陪同下開記者會，痛罵警方行為。三重警方表示，案發當時雙方均有受傷，同仁以私人立場提出告訴，分局無法干涉，將在12日做第二次調解。

事件發生在上個月（9月）20日晚間9時許，三重警分局永福派出所2名身著便服員警，埋伏要抓41歲李姓通緝犯時，誤認路過的54歲黃姓男子為通緝犯，出手要將黃男帶回派出所，黃男以為遇到歹徒，極力反抗，遭警過肩摔壓制，黃男頭部遭重擊導致耳內出血及撕裂傷。

▼三重員警在過程中也受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重員警在地上與黃男發生扭打，員警在過程中也受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發後，三重警分局坦承「抓錯人」，第一時間由副分局長公開向受傷民眾黃先生及社會大眾致歉。針對警員疏失部分也主動函送新北地檢署偵辦，並將2員警從重記過調職、所長連帶處分；警政署也派督察室張榮興主任，並由新北市警察局長黃宗仁陪同向黃民致意，表達關懷和絕對會秉公處理的立場。

黃男與三重警分局曾開調解會，但卻在賠償金部分沒有共識；今（5日）黃男由2名立委陪同下召開記者會，邱顯智立委痛批警察執法過程不僅有失專業，也違反法律規定警察執勤時要出示證件或表明身份，黃先生請鄰居報警，兩位便衣不僅沒穿制服，更沒有表明身份，黃先生當然可以拒絕在場兩人行使職權。

邱顯智更拿出一張紅色招領單，邱批評，社會大眾清楚這是警察暴打人民，但警察還對民眾提告，「今天黃先生收到傳單要領偵查傳票，說是犯了傷害罪，警察打人民最後變成人民傷害警察，是這樣處理的嗎？」

三重警分局回應表示，案發當時同仁與黃男因拉扯，雙方均有擦挫受傷，同仁以自己私人立場提出告訴，有關此部分係屬當事人權益，分局無法干涉，僅能儘量協調雙方平和調解，讓事件圓滿達成共識與諒解，警方從事發迄今已向黃民關懷慰問9次，當事員警並已於9月29日主動至調解會申請，將在10月12日進行第二次公開調解，希望能盡速取得當事人諒解，達成共識和解。

▼黃姓受害者出面控訴三重警暴行。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼黃姓受害者出面控訴三重警暴行。（圖／記者杜冠霖攝）

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