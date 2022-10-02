處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　即將升職卻留妻與大學兒哭斷腸

▲ 蘇姓員警曾因火警中協助救災獲獎，近日於處理另一件焦屍案後猝逝 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重分局警員48歲蘇文明處理完男焦屍案後，身感不適到院搶救後身亡，蘇員死因為「心因性猝死」（心肌梗塞），三重警分局及新北市府人事處表示，將全力爭取因公死亡撫卹金至銓敘部判定，認真的蘇員曾因「火警中協助救災」獲頒楷模獎，如今留下老婆與剛上大學兒子，同僚親友們都相當不捨。

三重警分局大同派出所員警蘇文明，自1994年從警迄今已28年，從新北市三重警分局警備隊服務，歷任長泰派出所、慈福派出所，2014年10月調任大同派出所，蘇員在新北全市員警積分排名35名，有望在今年10月調陞警佐一職。

回顧蘇員猝死事件，是9月29日凌晨3時許，他獲報到忠孝橋下處理一起62歲男性自焚案，蘇員處理當下感到暈厥，他仍強忍不適處理完畢，事後到北市馬偕醫院就醫，並向長官請假回家休養。

隔日傍晚，蘇員又感不適，再到蘆洲某診所就醫，醫生告知要他趕快到大醫院，晚間9時許，友人開車蘇員到馬偕醫院，途中他陷入昏迷，到院後搶救1個小時，晚間11時46分不治，今日死因判別為「心因性猝死」。

蘇員曾獲新北市警察局忠勤、忠義楷模與新北市長侯友宜合影，事蹟為「協助民眾於火警中逃生」。這起案件發生在2019年3月23日，有民眾煮消夜忘記關火，跑去睡覺，引發4樓公寓爆炸燃起猛烈大火，蘇員獲報趕抵現場，挨家挨戶按電鈴協助逃生及交通管制，救了附近住戶一命。此外，有位民眾王姓女子本來想跳窗逃生，在警消提醒疏導下順利逃生，此案獲民眾感謝及公開表揚。

▲火舌從公寓4樓竄出，警消趕抵現場迅速滅火。（圖／資料照）

「他壯的跟牛一樣！身體也很健康，不知道為什麼發生這樣的事」同僚難過表示，蘇員個性樂觀、身體勇健，健檢都正常，在工作上認真盡職，樂於幫忙同事，蘇員曾向同事透露，很開心孩子今年上了北部大學，對於家庭生活美滿感到很幸福，發生憾事後，所有同事都會全力協助蘇員一家。

三重警分局表示，全力協助家屬成立治喪委員會辦理後續事宜，也會提供蘇員遺眷關懷，蘇員屬「因公死亡」而非「在職病故」，分局將替他爭取應有撫卹金，以告慰蘇員在天之靈，新北市府人事處也表示同感不捨，會全力協助。