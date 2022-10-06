三重警打錯人還提告！無辜男今領通知書　新北警局長：我會負責

記者戴上容／新北報導

新北市黃男日前被警方誤認成通緝犯，遭三重2警暴打，黃男對4名警察提告傷害、妨害自由等罪狀，沒想到，施暴員警也對黃男提告，今黃男到派出所領傷害罪、妨害公務通知書；立委邱顯智代黃男發言表示，黃已經是驚弓之鳥，三重警分局應迴避此案件。此外，新北警察局長黃宗仁今也到派出所表示，「我會負責！」

▲無辜被警察爆打的黃男今天到派出所領通知書，新北警察局長黃宗仁（中）到場致歉，並說他會負責。（圖／記者戴上容攝）

回顧整起事發經過，9月20日晚間9點多，員警埋伏時誤認54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，因此拉住黃男開始推擠，黃男嚇壞以為遇到歹徒迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，黃男表明身分後仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

黃男昨5日在時代力量立法委員邱顯智及王婉諭陪同下召開記者會表示，2施暴員警對黃男提告妨礙公務、傷害罪，今天黃男在立委邱顯智陪同下到派出所領取通知書。

▲黃男今天在立委邱顯智陪同下到派出所領取通知書。（圖／記者戴上容攝）

邱顯智說，當事人遇到被打的事情已經是「驚弓之鳥」，他心理壓力非常大，員警是加害人，三重警分局又是承辦單位，應該要有利益迴避，如果分局有誠意，怎麼還會提告？另外黃先生更擔心「人身安全」，現在不敢住原本的地方，希望能夠讓受害者能安心。

警察局長黃宗仁說，新北警發生這個案件，市長侯友宜第一時間已經表示要徹查、從嚴追究，警察這邊有9次以上致歉，一直釋出善意來解決這個問題，關於2警同仁也提出告訴，據他所知是法律攻防，面對整起事件，「我是警察局長，我會負責！我會處理妥當！」

分局長陳永昌先一鞠躬後表示，本分局市長和局長都很重視，第一時間就依法辦理，尊重裁判，會加強員警的教育，會移送給地檢署偵辦，有錯一定會追究。