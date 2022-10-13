劉建國一人對抗「整個張家」　自嘲雞婆又臭屁拚翻轉雲林

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉投票日倒數1個多月，民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」13日釋出雲林縣長參選人劉建國節目影片，劉在片中煮雲林百年麵舖的手工麵，並稱這次參選「是我一人對抗整個張家」，忍不住開砲雲林縣長張麗善「張家不亞於顏家」，直指其家族勢力不只佔據雲林地方政治，更遍及全國多處農漁會、商會組織，所以他提出「新雲林」願景，盼自己從政20年「不畏強權」的初心，能在這次翻轉雲林。

▲劉建國自嘲雞婆又臭屁。（圖／民進黨提供，下圖同）

劉建國指出，他相信雲林縣民會做出理智選擇，「選對人才會做對事」，雲林最需要的長照醫療，在中央近幾年的大幅增加預算下，「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」也將落腳雲林，雲林必須跳脫過去才能有新發展，他會用新思維、新作為、新行動力，打造「新雲林」。

對於選戰，劉建國感性地說「一張票一世情」，他非常努力回應選民的期待，認為政治工作者應該要有「雞婆跟臭屁」兩特質，「臭屁就是正義感，而雞婆才能保有熱情從政」，所以他總是臭屁地告訴支持者：「你支持我，我保證讓你找得到、看得到、幫得到」，而為了實現這句承諾，劉建國多年來都是自己接電話，不假助理之手，親力親為。

劉建國說，在單親家庭裡長大的他，從小看到弱勢同學被欺負，他都會伸出援手，「看到他們就像看到我自己」，也是這股雞婆的正義感，讓劉建國走上從政路，一路從斗六市民代表、三屆雲林縣議員到四任立委，屢屢第一高票當選。20年的不變初心，讓劉建國在立委任內，積極推動《社會救助法》、《特殊境遇家庭扶助條例》等修法，也為孩子爭取「兒童及少年未來教育與發展帳戶」等，盼幫助更多弱勢族群。

不過，劉建國也說，媽媽一直很反對他從政，讓他心中總是牽掛著媽媽。他語帶感性地說，父親在他小一時因意外過世，家中五個孩子全由媽媽一人帶大，「她是我心中的Superwoman」。而劉建國為減輕媽媽負擔，自高中開始打工，學會沖咖啡、煎牛排、做黑胡椒醬等，「你想得到、你吃過的我都會做」。劉建國說，他現在最大的心願除了媽媽身體健康，更希望有時間能陪媽媽吃一碗麵、喝杯好茶，一起聊聊天，不讓媽媽擔心。