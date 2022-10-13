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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中沒救了？　前綠委曝兩大關鍵：選舉已成「垃圾時間」

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中先前才因馬桶偷窺廣告、周玉蔻事件等負面新聞纏身，昨日在路口拜票時，更因聲音過大，遭附近居民痛罵「吵死了王八蛋」。對此，民進黨前立委沈富雄認為，可以透過「陳時中的神情」與「偏綠電視台的節目內容」兩大關鍵看出「陳時中的選情已經沒救了。」

針對《美麗島電子報》11日公布的最新民調顯示，蔣萬安支持度為29.6％、黃珊珊28.1％、陳時中27.8％，沈富雄13日在廣播節目《POP撞新聞》說明，陳時中民調開頭很好，但他一路下來後就無法翻身，民調一直維持在第三，「這點陳時中心裡頭是非常懊惱的。」

沈富雄表示，這次選舉已成為籃球場上剩餘的「垃圾時間」（指在一場比賽中，雙方隊伍的分數差距太大、難以改變勝負結果時，剩餘比賽時間即為垃圾時間），雖然離年底投票還有40幾天，但大家都已經覺得相當無聊，「而已經輸的人（指陳時中）日子很難熬，只能到街頭去喊話，還被人家罵，這真的是沒救了。」

沈富雄補充，他說的「沒救」有兩個指標，第一是陳時中的臉，沈富雄認為，陳時中的臉一點喜氣、振奮的表清都沒有；再來，偏綠電視台晚間政論節目的討論內容大部分節目都在播烏俄戰爭，但烏俄戰爭真的有這麼重要嗎？還是他們不曉得要怎麼講，因為以他們過去的經驗，這幾個月來修理的對象民調反而更高，努力結果適得其反，這也表示「陳時中已經很不容易救了。」

▲▼陳時中前往中正萬華選區站路口。（圖／記者許靖騏攝）

▲陳時中13日前往中正萬華選區站路口。（圖／記者許靖騏攝）

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