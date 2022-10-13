累計發出7千萬獎金！未曾洩漏檢舉人身分　屏檢鼓勵檢舉賄選

▲屏東地檢署於屏東警分局召開查察賄選會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為加強111年度地方公職人員選舉查察工作，避免選舉期間金錢、暴力、假訊息等不法手段介入，影響選舉公正性。屏東地檢署與屏東縣政府警察局屏東分局於12日上午召開「111年度地方公職人員選舉座談會」；由檢察長陳盈錦率同主任檢察官魏豪勇、鄭博仁，以及楊士逸、江怡萱、蕭惠予、歐陽正宇4名檢察官與會，對於轄區內選情分析以及選舉查察工作及蒐證重點進行討論，全力打擊不肖選舉陣營以賄選、暴力、假消息等不法手段進行選舉行為。

陳檢察長於會中感謝司法警察投入各項選舉查察工作，並表示務必對轄區內候選人陣營以傳統現金買票或其他方式妨害選舉，應加以注意蒐證，務必全力淨化選風，杜絕任何不法介入選舉，並特別強調公正選舉是民主政治健全發展最重要的基石。

該署已動員全體檢察官全力投入選舉查察工作，並與警察、調查局等單位密切合作，本署歷年來已發出新臺幣七千萬元之檢舉獎金，且從未洩漏出任何一任檢舉人身份，請民眾得知任何選舉情資安心檢舉，本署絕對保障檢舉人情資，任何檢舉情資必定積極主動展開偵辦，共同維護選舉之公平公正性，達成淨化選風、選賢舉能之目標。