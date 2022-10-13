陳時中稱碰到抉擇更多　黃珊珊：他的抉擇都沒把人民放在心裡

▲黃珊珊團隊拜會星宇航空。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊在直播談及萬華時，忍不住落淚，民進黨參選人陳時中13日上午說，防疫期間有很多心酸、困難、抉擇，他在中央當指揮官，碰到的抉擇又更多。對此，黃珊珊直言，陳時中要抉擇的事情比她多，「但是他所做的抉擇可能都沒有把人民放在心裡」。

黃珊珊13日上午來到星宇航空，拜會董事長張國煒，請益對疫後觀光業、國門開啟後對台灣整個狀況的影響，以及對台北市的一些建議，希望了解一下企業界對台北市政府未來願景的想法。

陳時中昨晚首度透過臉書開直播，人氣高過差不多時段的黃珊珊。黃表示，每個人直播喜歡的題目、內容都不一樣，昨天比較晚開始，大概時間也是一個影響，「反正就是跟網友溝通，我們不會去比較人氣，主要是能直接跟網友溝通，大家每天做比較沒有太大意義」。

至於談到萬華落淚，陳時中上午受訪時說要抉擇的事情比妳多？黃珊珊說，陳時中要抉擇的事情比她多，「但是他所做的抉擇，可能都沒有把人民放在心裡」。

另外， 高端提交部分疫苗已逾履約期限30日以上，但衛福部疾管署未核實計罰該部分價款之2%違約金，與契約規定明顯不符。針對陳時中避談，稱自己已經離開衛福部，黃珊珊諷，陳部長不是最喜歡講「我負責」？所以他所做的事情他又不負責了嗎？